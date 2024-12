La promessa, anticipazioni 23 e 24 dicembre: Petra gelosa di Ayala e Margarita

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 23 e martedì 24 dicembre 2024

I duchi di Los Infantes suggeriscono che Manuel e Jimena si trasferiscano a Madrid, dove potrebbero vivere vite separate con discrezione, senza attirare troppa attenzione. Manuel è infuriato e rifiuta la proposta, così i duchi chiedono ad Alonso di farlo ragionare. Jimena interroga Jana per scoprire l’identità dell’amante di Manuel e si convince che la misteriosa donna sia Blanca Palomar.

Margarita e Ayala sono sempre più uniti, decisi a vivere il presente senza pianificare troppo. Il loro legame provoca gelosia in Petra, ma il conte la tranquillizza dicendole che il suo unico obiettivo è vendicare la morte di Feliciano.

Lorenzo richiede a Cavendish un pagamento anticipato per le armi, poiché non desidera essere coinvolto nella consegna per evitare implicazioni nell'assassinio di Pelayo, orchestrato dall'inglese. Catalina ascolta una conversazione telefonica tra Pelayo e Cavendish che pianificano una consegna per il giorno successivo. Maria e Vera fanno pace tra loro…