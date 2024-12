La promessa, anticipazioni 25 dicembre: Cavendish vuole far fuori Pelayo ma…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 25 dicembre 2024

Salvador spiega a Maria che preferisce andare via dalla tenuta in quanto Romulo non intende farlo diventare primo valletto, ma Maria lo convince a rimanere. Jimena chiede a Manuel di andare a vivere con lei a Madrid, ma Manuel non ne vuole sapere e le dice in modo categorico che il loro matrimonio è terminato!

Curro è infuriato con Martina perché è convinto che lei abbia finto di stare male pur di non far uscire la madre con Ignacio. Lorenzo e Cavendish consolidano intanto il loro accordo d’affari e Cavendish, in particolare, si occuperà di uccidere Pelayo.

Manuel ha un duro confronto su Jimena con Cruz. Pia parla con Virtudes del suo stato di salute. Abel chiama Cruz e Alonso e parla con loro della finta gravidanza di Jimena. Mercedes dice a Vera che somiglia tantissimo alla figlia dei duchi de Carril. Cavendish sta per ammazzare Pelayo ma improvvisamente sopraggiunge Catalina…