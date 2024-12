La promessa, anticipazioni 26 dicembre: Catalina perdonerà l’inganno di Pelayo?

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 26 dicembre 2024

Abel confida a Manuel, Cruz e Alonso che la gravidanza e l’aborto di Jimena erano una messinscena, e lui stesso era coinvolto in questa bugia; questa rivelazione è difficile da accettare, ma Manuel la vede come un’opportunità per annullare il suo matrimonio con Jimena. Nel frattempo, Catalina riesce a liberare Pelayo dalle mani di Cavendish, ma non è pronta a perdonare l’ampio inganno che il suo fidanzato le ha nascosto così a lungo.

Virtudes, sempre meno in grado di controllare le sue crisi respiratorie, continua a pensare di lasciare La Promessa, così come Salvador, che ritiene che don Rómulo stia mettendo troppa pressione su di lui. L'amicizia tra Ayala e Margarita si rafforza e i due tentano di proseguire la loro relazione senza che Martina ne venga a conoscenza, poiché lei cerca in tutti i modi di evitarla. La Duchessa de Los Infantes ribadisce ancora una volta la somiglianza tra Vera e la figlia del Duca e della Duchessa de Carril…