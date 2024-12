La promessa, anticipazioni 28 dicembre: Jimena minaccia Maria, ecco cosa vuole

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 28 dicembre 2024

Cruz prende tempo con i genitori di Jimena, mentre aspetta di sapere se si può richiedere l’annullamento del matrimonio. Tuttavia, ottiene solo due giorni, dopodiché la questione passerà agli avvocati. Catalina pressa Lorenzo riguardo al traffico di armi, ma il capitano non ammette la sua complicità con Pelayo e nega tutto. Martina rifiuta di parlare con la madre e si comporta in modo scortese. Maria consiglia a Salvador di rivolgersi a Pia per intercedere presso don Romulo e proporlo come primo valletto. Romulo appare molto dubbioso.

Jimena prova ad acquistare il silenzio di Abel, ma lui rifiuta. Lo racconta a Jana e Manuel sperando nel loro perdono, senza successo. Lorenzo scopre che Pelayo, spaventato dalla presenza di Cavendish, ha spedito via le armi prima del pagamento e, ritenendolo unico responsabile della mancanza, gli ordina di risolvere subito la questione con i propri soldi. Infine, Jimena convoca Maria nella sua stanza e la minaccia di non lasciarla andare finché non le avrà rivelato l'identità dell'amante segreta di suo marito Manuel…