La promessa, anticipazioni 29 e 30 dicembre: Manuel ordina a Jimena di smetterla!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 29 e lunedì 30 dicembre 2024

Catalina non si presenta all’appuntamento per andare all’incontro con padre Fermin e Cruz si infuria, quindi Pelayo decide di andare da solo. Virtudes esprime la sua gratitudine a Teresa per tutto il supporto ricevuto e le annuncia che partirà per ristabilire i rapporti con suo fratello. Jimena, ossessionata dal desiderio di scoprire chi sia l’amante di Manuel, interroga tutti i domestici e Jana si trova costretta a informare Manuel, il quale ordina a Jimena di smettere. La donna tenta di corrompere Abel affinché non riveli la verità sulla sua finta gravidanza e sull’aborto simulato, e il medico sembra cedere al suo piano.

Romulo comunica a Salvador che non è ancora pronto per assumere la posizione di primo valletto. Pelayo prova a riconquistare Catalina, ma senza successo. Pia suggerisce a Virtudes un modo per andare da suo fratello senza dover abbandonare il lavoro. Jimena, rimasta sola nel magazzino, scopre le foto di Jana e Manuel scattate durante la loro fuga sulla spiaggia…