La promessa, anticipazioni 5 e 6 dicembre: Jimena vuole vivere di nuovo alla tenuta!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 5 e venerdì 6 dicembre 2024

Jimena arriva inaspettatamente alla tenuta, lasciando tutti senza parole. Dopo essersi scusata con tutti e aver assicurato di stare bene, promette a Manuel che non lo lascerà più solo e chiede ai marchesi il permesso di tornare a vivere a La Promessa. Cruz, per precauzione, incarica Pia di farla sorvegliare costantemente da una domestica. Lope domanda a Vera se lo porterà a conoscere suo padre, ma lei si arrabbia e risponde che il padre è un despota e non lo accetterebbe mai.

Con Lorenzo pronto a entrare nell'attività delle marmellate, Alonso afferma che discuterà con Cruz per convincerlo a modificare le condizioni. Pelayo informa il capitano dei ricatti di Mister Cavendish e Lorenzo decide di aiutarlo a gestire l'inglese. Lope racconta a Teresa del litigio con Vera, e lei gli suggerisce di parlarle per chiarirsi. Ayala confida a Petra che si è avvicinato a Margarita per vendicarsi di Cruz, ma lei prova gelosia.