La promessa, anticipazioni 7 dicembre: Abel si scusa per gli errori commessi

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 7 dicembre 2024

Abel approva la relazione tra Jana e Manuel e chiede scusa per gli sbagli commessi. Tuttavia, questo apparente momento di tranquillità è turbato dal ritorno di Jimena, la cui guarigione continua a essere messa in dubbio da tutti. Infatti, tutte le domestiche, con Teresa in prima linea, sono incaricate di sorvegliarla attentamente. Margarita sospetta che l’interesse di Ayala nei suoi confronti sia legato a Cruz, ma il conte nega tutto. Martina persiste nel provocare Ayala e finisce per riversare la sua frustrazione su Curro, che non ha colpe.

Lope si riconcilia con Vera dopo i loro recenti contrasti, poiché lei continua a negargli il permesso di vedere suo padre. Le cuoche esprimono gratitudine a Teresa per tutto ciò che sta facendo per Virtudes. Intanto Maria è ancora tormentata dall'idea di una possibile gravidanza. Il signor Cavendish arriva e scopre che Lorenzo è diventato il nuovo socio. Proprio mentre stanno per finalizzare i dettagli dell'accordo, ricevono una sgradita sorpresa…