La promessa, anticipazioni 8 e 9 dicembre: Lorenzo vuole più soldi

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 8 e lunedì 9 dicembre 2024

In qualità di nuovo membro, Lorenzo si propone di rimediare all’errore commesso da Jeronimo e Pelayo, offrendo lui stesso le armi necessarie a Cavendish e in cambio chiede un compenso maggiore. Salvador richiede a Romulo il permesso per una cerimonia simbolica in attesa del vero matrimonio con Maria, ma la richiesta non viene ben accolta. Anche Simona e Candela sono contrarie all’idea. Lope si scusa con Vera per averla spinta a chiarire la situazione con suo padre. Jana e Curro, alla ricerca di risposte sulla morte della madre, si interrogano se il barone fosse a conoscenza che Curro era figlio del suo genero.

Jimena mette Manuel in imbarazzo con le sue richieste di attenzione, rifiuta che Teresa le acconci i capelli e quando Abel la incita a dire la verità sulla gravidanza, estrae uno spillone dalla sua pettinatura con un'aria inquietante. Alonso firma con Pelayo l'accordo secondo cui le quote di Lorenzo nell'impresa delle marmellate saranno equamente detratte dai guadagni di Catalina e dei marchesi, suscitando il disappunto di Cruz…