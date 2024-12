La Promessa anticipazioni: Alonso dà un avvertimento a Lorenzo, ecco quale

Un piano diabolico di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) verrà sventato sul nascere dal marito Alonso de Lujan (Manuel Regueiro). E in tutto ciò avrà un ruolo fondamentale il capitano Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano). Cerchiamo dunque di capire meglio che cosa succederà nelle prossime puntate italiane de La Promessa…

La Promessa, news: Catalina e la fine della relazione con Pelayo

La trama partirà qualche mese dopo la partenza di Manuel (Arturo Sancho) e Curro (Xavi Lock) per la Grande Guerra d’Europa. Nei mesi che non verranno mostrati ai telespettatori per via del salto temporale che si verificherà nell’episodio 360 della telenovela, Catalina (Carmen Asecas) avrà definitivamente chiuso la storia d’amore con Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina), ormai lontano dalla tenuta.

Totalmente in crisi sia per la fine della sua relazione e sia per la perdita del negozio di marmellate, che Cruz avrà affidato a Lorenzo, Catalina si sarà completamente isolata da tutti quanti; non a caso avrà trasformato l’hangar del fratello Manuel in una sorta di appartamento, lo stesso dovrà avrà scelto di vivere rifiutando qualsiasi tipo di visita da parte dei parenti. E sarà proprio tale isolamento che darà il via all’ennesima macchinazione malefica di Cruz…

La Promessa, trame: Cruz vuole rinchiudere Catalina in un manicomio

Eh sì: quando Catalina rifiuterà di presenziare ad una cena organizzata per il compleanno di Manuel, assente alla stessa poiché in guerra, Cruz andrà in escandescenze. Nel corso di un dialogo, chiederà infatti a Lorenzo di muovere le sue conoscenze per far sì che Catalina venga rinchiusa in un manicomio.

Appena il capitano De La Mata opporrà resistenza, Cruz non vorrà sentire ragioni. E ovviamente ricorderà a Lorenzo che già in passato ha corrotto dei medici affinché la moglie Eugenia venisse ricoverata in sanatorio. A De La Mata non resterà dunque che rispondere affermativamente alla scomoda richiesta…

La Promessa, spoiler: Alonso dà un avvertimento a Lorenzo

Da un lato tale discorso verrà ascoltato da Romulo Baeza (Joaquin Climent), che avvertirà subito Catalina del rischio che sta correndo. Dall’altro, nel giro di poco tempo, anche Alonso entrerà a conoscenza di tutto ciò e cercherà di porvi rimedio. In che modo? Intimerà a Lorenzo di non interferire in alcun modo nella serenità di Catalina e gli farà presente che non ha nessun motivo per farle del male, dato che ha già ottenuto ciò che voleva, ossia il negozio di marmellate.

Un’intimidazione velata che Lorenzo deciderà di assecondare, visto che anche Alonso è a conoscenza del traffico illegale di armi portato avanti segretamente da Pelayo grazie al conservificio. Ottenute rassicurazioni da Lorenzo, Alonso passerà poi al contrattacco con Cruz, affermando che ha scoperto la trappola che stava per tendere a Catalina.

Ma come reagirà la Ezquerdo? Sarà conciliante come Lorenzo o cercherà un altro escamotage per ottenere ciò che vuole? Seguici su Instagram.