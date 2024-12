La Promessa anticipazioni: salto temporale in arrivo! Cosa succederà ai vari personaggi

La partenza di Manuel de Lujan (Arturo Sancho) e Curro de la Mata (Xaxi Lock) per la guerra darà il via ad un salto temporale di diversi mesi nelle vicende de La Promessa. Nel corso dell’episodio 361 della telenovela iberica, i telespettatori avranno modo di assistere a diversi cambiamenti: scopriamoli insieme.

La Promessa, news: Cruz depressa

In tal senso, è bene precisare che Manuel deciderà di partire al fronte per stare vicino al cugino Curro e proteggerlo da eventuali pericoli, data la sua inesperienza con le armi. Cosciente del fatto che tutti quanti cercherebbero di farlo desistere, Lujan comunicherà la sua decisione soltanto all’amata Jana Exposito (Ana Garces), promettendole che la sposerà una volta tornato dalla guerra, e farà recapitare una missiva indirizzata alla madre Cruz (Eva Martin) e ai suoi parenti soltanto una volta che avrà lasciato la tenuta con Curro.

Diversi mesi dopo tale avvenimento, a La Promessa nessuno saprà dunque se Manuel e Curro siano ancora vivi, dato che non avranno dato più loro notizie. Un aspetto che avrà fatto entrare Cruz in una profonda depressione. Non a caso, la Ezquerdo deciderà di organizzare una cena per il compleanno di Manuel, alla quale pretenderà assistano tutti i familiari. Un’iniziativa che porterà avanti nonostante la contrarietà di Alonso (Manuel Regueiro), certo che sia inutile festeggiare senza il diretto interessato.

La Promessa, spoiler: tanti cambiamenti nella tenuta

Nel frattempo, la vita sarà andata avanti e i cambiamenti saranno tantissimo: Petra Arcos (Marga Martinez) sarà infatti diventata la nuova governante della tenuta, a discapito di Pia Adarre (Maria Castro), ormai relegata al lavoro di semplice sguattera. Come se non bastasse, Petra avrà stabilito un vero e proprio “regno del terrore“ con i suoi sottoposti, nonostante l’invito del maggiordomo Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) ad essere più docile con tutti quanti.

Contrariamente ad ogni tipo di pronostico, Petra non avrà un buon rapporto nemmeno con la stessa Cruz, costretta a promuoverla come governante per evitare che l’accusi dell’omicidio del figliastro Tomas, come avrà minacciato di fare poco prima della partenza di Manuel. Inoltre, chi non starà passando un buon momento sarà Simona (Carmen Flores Sandoval), in rotta di collisione con la figlia Virtudes (Angela Echaniz), che le ricorderà in ogni momento che è stata una cattiva madre.

La Promessa, trame: Catalina in crisi mentre Lope…

La fortuna non avrà assistito nemmeno Catalina (Carmen Asecas). Complice la relazione naufragata con Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina), ormai lontano dalla tenuta, la ragazza avrà scelto di trasformare l’hangar di Manuel nel suo personale appartamento e rifiuterà qualsiasi tipo di visita. Inoltre, a sorpresa, Vera Gonzalez (Angela Echaniz) avrà cominciato una relazione con Santos (Manuel Imizcoz), anche se fin da subito sarà chiaro che qualcosa non va nel loro rapporto.

Proprio tale rapporto farà soffrire Lope (Enrique Fortun), l’ex fidanzato della donna sommerso dai debiti e minacciato, in continuazione, da un pericoloso strozzino. E così, mentre la storia d’amore tra Margarita (Cristina Fernandez) e Ayala (Miquel Garcia Borda) sembrerà scorrere a gonfie vele, con Martina (Amparo Pinero) ansiosa per il destino che potrebbe essere toccato in sorte a Curro e Manuel in guerra, Jana non avrà mai smesso di scrivere, di giorno in giorno, al suo amato.

Questo stravolgimento delle trame porterà anche ad un ritorno inaspettato, ossia quello di Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), che verrà invitato da Cruz – dopo mesi di lontananza – affinché possa assistere alla cena di compleanno di Manuel. Il tutto mentre sulla scena si affaccerà una nuova e affascinante donna: Maria Antonia (Elia Galera), un’amica di infanzia di Cruz… Seguici su Instagram.