La Promessa anticipazioni: Curro vuole partire volontario in guerra!

Un’iniziativa “scellerata” di Curro de la Mata (Xavi Lock) genererà dei veri e proprio momenti di tensione nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Sempre più distante da Martina de Lujan (Amparo Pinero), ossessionata dall’idea di impedire la nascente liaison tra la madre Margarita (Cristina Fernandez) e il doppiogiochista Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda), il giovane fratello di Jana Exposito (Ana Garces) sentirà di dover dare una svolta alla sua vita.

La Promessa, news: Curro è stanco dei capricci di Martina

Come vi abbiamo segnalato nell’apertura del nostro post, Curro entrerà ancora di più in rotta di collisione con la sua “amata” Martina nell’istante in cui capirà che è davvero disposta a tutto, persino a fingere diversi malori, per tentare di bloccare l’avvicinamento sentimentale tra Margarita e Ignacio. Una relazione, quella con il conte di Ayala, che Martina non vedrà di buon occhio poiché convinta del fatto che la madre non stia rispettando la memoria del padre Fernando (Javier Collado), morto da meno di sei mesi.

E così, viste le varie strategie adottate, Curro non perderà occasione di rimproverare la sua ex e, nel bel mezzo di un teso faccia a faccia, finirà per dirle che ormai non è più innamorato di lei perché non vede più la sua onestà e bontà, caratteristiche che gli avevano fatto perdere la testa.

La Promessa, spoiler: Curro annuncia ad Alonso che vuole arruolarsi!

Sempre più in crisi sul da farsi, Curro vorrà dare una svolta effettiva alla sua vita per lasciarsi definitivamente alle spalle la relazione con Martina. Tuttavia, la decisione che prenderà farà storcere il naso a (quasi) tutte le persone che gli staranno intorno. E tutto partirà quando Curro confesserà allo “zio” Alonso (Manuel Regueiro) che intende arruolarsi come soldato volontario per dare il suo personale contributo alla grande guerra che si sta combattendo in Europa.

Ovviamente il conflitto di cui si parla corrisponderà alla Prima guerra mondiale, nella quale la Spagna sarà rimasta neutrale, ragione per cui Curro non sarebbe affatto obbligato a prendervi parte. E proprio su questo cercherà (ma senza successo) di fare leva Alonso per convincere il “nipote” a restare a La Promessa…

La Promessa, trame: Martina non vuole che Curro si arruoli ma…

La confessione di Curro avverrà alla presenza di Romulo Baeza (Joaquin Climent), che incurante della richiesta di riservatezza di Alonso spiffererà tutto quanto ai propri colleghi. Il risultato? Nel giro di poco tempo, oltre alla preoccupatissima Jana, pure Martina scoprirà che Curro vuole arruolarsi e, disperata all’idea, spronerà Manuel (Arturo Sancho) a convincere il cugino a rinunciare.

Tuttavia, ci sarà ovviamente anche chi si rallegrerà per il “colpo di testa” di Curro. Ci riferiamo, ovviamente, ai soliti Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) e Cruz Ezquerdo (Eva Martin), i quali spereranno che Curro, data la sua inesperienza con le armi, muoia al fronte per liberarsi definitivamente di lui!

Nel momento in cui Alonso gli chiederà di intercedere per fare desistere il "figlio", Lorenzo non sarà per niente collaborativo e sottolineerà che forse tale esperienza servirà a Curro per crescere…