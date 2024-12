La promessa, anticipazioni dal 15 al 21 dicembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 15 a sabato 21 dicembre 2024

Abel racconta a Jana e a Manuel del suo matrimonio e dello stato di salute di sua moglie Laura. I due si mostrano comprensivi e gli perdonano tutte le bugie che ha raccontato loro. Curro rimprovera Martina per aver simulato un’indisposizione, affinché sua madre non andasse al cinematografo con il conte de Ayala. Durante la loro conversazione, compare Jimena che sembra fare discorsi sconclusionati. Virtudes ha uno dei suoi attacchi e spaventa a morte sua madre e Candela. Quando Simona insiste affinché si faccia visitare dal medico, Virtudes confessa di sapere già quello che le succede. Cavendish pretende di ricevere la consegna di armi e Pelayo chiarisce che sarà l’ultima. Maria spinge Salvador a parlare con Romulo per avere il posto di primo valletto e il ragazzo prende coraggio e si propone. Mentre tutta la famiglia è a tavola, arriva Jimena che comincia con le sue recriminazioni, irritando Manuel fino al punto da portarlo a dire davanti a tutti che e’ innamorato di un’altra…

Quando Manuel rivela davanti a tutta la sua famiglia di amare un’altra donna, Cruz si indigna e Margarita approfitta della situazione per maledirla e accusarla di essere lei la fonte di tutti i problemi. Ma la cosa più importante è: come reagirà Jimena? Virtudes confessa a Simona e Candela che i suoi attacchi di panico hanno a che fare con la sensazione di prigionia che prova lavorando all’interno de La promessa. La madre e Candela non riescono a capire come possa sentirsi imprigionata in un palazzo così grande. Don Romulo decide di dare a Salvador la possibilità di dimostrare il suo valore come primo valletto. Incalzata da Jana, Maria confessa finalmente alla sua amica la verità sui soldi mancanti e sui suoi sospetti su Vera. Catalina vuole saperne di più su Cavendish, ma Pelayo le chiede di stare alla larga perché intromettersi potrebbe essere troppo pericoloso.

Cruz si confronta con Manuel e cerca di sapere il nome della donna che ama, ma lui resiste e le dice che non si farà più manipolare. Virtudes dovrebbe essere al lavoro ma non si presenta, Romulo la trova a passeggiare nei giardini della tenuta e la rimprovera insieme a Donna Pia. Petra, in preda alla gelosia, cerca di capire da Ayala il tipo di relazione che lo lega a Margarita, e lui conferma che si tratta di un avvicinamento legato al piano di vendetta nei confronti di Cruz. Manuel promette a Jana di non rivelare mai che è lei la donna che ama. Curro e Martina si ritrovano a commentare gli ultimi avvenimenti a La Promessa, e Martina sembra quasi rinnegare la loro relazione. Salvador fa il suo primo giorno di prova come primo valletto, ma commette alcuni errori e Romulo lo rimprovera duramente davanti a Maria, Lope e Teresa, e si abbatte. Alonso ricorda con Curro il suo amore per Dolores, e lui gli chiede cosa avrebbe fatto se lei e i due figli non fossero morti. Jana e Maria…

I Duchi de Los Infantes arrivano a La Promessa per chiedere spiegazioni sull'amante di Manuel. Intanto Abel mette di nuovo pressione a Jimena perché riveli la verità sulla sua falsa gravidanza, ma lei vuole altro tempo e lo minaccia per guadagnarne. Maria ammette di aver nascosto la borsa con il denaro, ma nega di esserne la proprietaria e spiega dove l'ha trovata al maggiordomo, prendendosi una bella ramanzina. Questa storia è sulla bocca di tutta la servitù, anche se nessuno sa chi sia il proprietario della piccola fortuna. Anche Salvador viene rimproverato da Don Romulo e non sembra contento del suo nuovo incarico. La strategia di Martina per separare la madre dal Conte de Ayala viene presto svelata. Curro chiede consiglio a Jana perché sente che il divario tra lui e Martina è sempre più profondo. Sembrano esserci nuovi problemi per la consegna delle armi, e il tentativo del Capitano di tranquillizzare Pelayo non ha molto successo. I Marchesi e Manuel affrontano i suoceri…