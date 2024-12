La promessa, anticipazioni dal 22 al 28 dicembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 22 a sabato 28 dicembre 2024

I duchi de Los Infantes propongono che Manuel e Jimena vadano a vivere a Madrid, dove con discrezione potrebbero condurre vite separate senza dare troppo nell’occhio. Manuel è furioso e rifiuta, i duchi sollecitano Alonso a farlo ragionare. Jimena interroga Jana per scoprire chi è l’amante di Manuel e poi si dice convinta che la donna misteriosa sia Blanca Palomar. Margarita e Ayala sono sempre più affiatati e decisi a cogliere il momento senza fare programmi. I due suscitano la gelosia di Petra, ma il conte la rassicura che il suo scopo è solo vendicare la morte di Feliciano. Lorenzo chiede a Cavendish il pagamento anticipato per le armi, in quanto non vuole essere presente alla consegna per non restare coinvolto nell’omicidio di Pelayo che l’inglese sta organizzando. Catalina ascolta una telefonata tra Pelayo e Cavendish che si accordano per una consegna programmata per l’indomani. Maria e Vera depongono l’ascia di guerra.

Salvador dice a Maria di voler andarsene dalla tenuta perché Romulo non vuole farlo diventare primo valletto. Maria lo convince a restare. Jimena propone a Manuel di andare a vivere a Madrid, ma Manuel è categorico e le dice che il loro matrimonio è finito. Curro si arrabbia con Martina perché dice che lei ha finto un malore per non far uscire la madre con il conte de Ayala. Lorenzo e Cavendish consolidano il loro accordo e Cavendish si occuperà di uccidere Pelayo. Manuel ha un’aspra discussione su Jimena con Cruz. Pia parla con Virtudes del suo stato di salute. Abel convoca Cruz e Alonso per comunicare la falsa gravidanza di Jimena. Mercedes dice a Vera che è identica alla figlia dei duchi de Carril. Cavendish sta per uccidere Pelayo ma all’improvviso arriva Catalina.

Abel confessa a Manuel, Cruz e Alonso che la gravidanza e di conseguenza l’aborto di Jimena erano falsi e che lui era complice di questa menzogna. Questa rivelazione è un boccone amaro da mandare giù. Tuttavia, Manuel vede in essa un’opportunità per annullare il suo matrimonio con Jimena. Nel frattempo, Catalina salva Pelayo dalle grinfie di Cavendish, ma non è disposta a perdonare il grande inganno che il suo fidanzato le ha tenuto nascosto per tutto questo tempo. Virtudes, incapace di controllare le sue crisi respiratorie, continua a considerare l’idea di lasciare La Promessa, così come Salvador, che continua a credere che la pressione esercitata su di lui da don Rómulo sia eccessiva. L’amicizia tra Ayala e Margarita si rafforza e i due cercano di portare avanti la loro relazione all’insaputa di Martina, che continua a volerla evitare a tutti i costi. La Duchessa de Los Infantes torna a sottolineare la somiglianza di Vera con la figlia del Duca e della Duchessa de Carril.

Jana e Manuel troveranno molto difficile perdonare Abel per le sue terribili bugie sulla gravidanza e sull’aborto di Jimena. Tuttavia il medico darà un avvertimento che farebbero bene ad ascoltare. Cruz parlerà con il Duca de Infantes per guadagnare tempo e impedire il ritorno di Manuel con la moglie Jimena a Madrid. Candela scopre che Virtudes vuole andarsene. Però elaborerà un piano per convincerla del contrario. Rómulo e Pia non sono ancora convinti che il denaro appartenga ai Signori, ma l’atteggiamento insolito di Petra li preoccupa ancora di più. Petra nutre sospetti sulla relazione tra Ayala e Margarita e continua a controllare la coppia su ordine di Cruz. Inquieta, arrabbiata, sconvolta, triste, neanche Catalina stessa sa come sentirsi dopo il tradimento di Pelayo, che le chiede perdono in tutti i modi. Salvador, dopo un nuovo errore nel suo lavoro di primo valletto, spinge al limite i rapporti con Romulo.

Cruz prende tempo con i genitori di Jimena, nell’attesa di sapere se si possa chiedere l’annullamento del matrimonio. Ma ottiene solo due giorni, dopodiché starà agli avvocati. Catalina mette sotto torchio Lorenzo sul traffico di armi ma il capitano non confessa di essere in combutta con Pelayo e nega tutto. Martina rifiuta il dialogo con la madre e si dimostra maleducata. Maria raccomanda Salvador a Pia per intercedere con don Romulo e candidarlo a primo valletto. Romulo appare molto scettico. Jimena cerca di comprare il silenzio di Abel, ma lui rifiuta. Lo dice a Jana e Manuel sperando nel loro perdono, inutilmente. Lorenzo scopre che Pelayo, spaventato dalla presenza di Cavendish, lo ha mandato via con le armi prima che pagasse; ritenendolo l’unico responsabile dell’ammanco gli intima di liquidarlo subito di tasca sua. Infine Jimena convoca Maria nella sua stanza e la minaccia di non farla uscire finché non le avrà detto chi è la misteriosa amante di suo marito Manuel…

Catalina non si presenta all'appuntamento per andare all'incontro con padre Fermin e Cruz va su tutte le furie, così Pelayo decide di andare da solo. Virtudes ringrazia Teresa per tutto l'aiuto che le ha dato e le comunica che se ne andrà per riallacciare i rapporti con suo fratello. Jimena, ossessionata dall'idea di scoprire chi sia l'amante di Manuel, fa domande a tutta la servitù e Jana si vede costretta a rivelarlo a Manuel, che intima a Jimena di smetterla. La donna cerca di corrompere Abel, affinché non racconti della sua finta gravidanza e dell'aborto simulato e il medico sembra assecondarla. Romulo informa Salvador che non è ancora pronto per ricoprire il ruolo di primo valletto. Pelayo tenta di riconquistare Catalina, ma senza esito. Pia propone a Virtudes un modo per andare da suo fratello senza lasciare il lavoro. Jimena, rimasta sola nell'hangar, trova le fotografie di Jana e Manuel scattate durante la loro fuga in spiaggia.