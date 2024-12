La promessa, anticipazioni dal 29 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 29 dicembre 2024 a sabato 4 gennaio 2025

Catalina non si presenta all’appuntamento per andare all’incontro con padre Fermin e Cruz va su tutte le furie, così Pelayo decide di andare da solo. Virtudes ringrazia Teresa per tutto l’aiuto che le ha dato e le comunica che se ne andrà per riallacciare i rapporti con suo fratello. Jimena, ossessionata dall’idea di scoprire chi sia l’amante di Manuel, fa domande a tutta la servitù e Jana si vede costretta a rivelarlo a Manuel, che intima a Jimena di smetterla. La donna cerca di corrompere Abel, affinché non racconti della sua finta gravidanza e dell’aborto simulato; il medico sembra assecondarla. Romulo informa Salvador che non è ancora pronto per ricoprire il ruolo di primo valletto. Pelayo tenta di riconquistare Catalina, ma senza esito. Pia propone a Virtudes un modo per andare da suo fratello senza lasciare il lavoro. Jimena, rimasta sola nell’hangar, trova le fotografie di Jana e Manuel scattate durante la loro fuga in spiaggia.

Jimena va nell’hangar e scopre le foto di Manuel e Jana, e le nasconde in tasca prima dell’arrivo del marito. Romulo dice a Salvador che non sarà promosso a primo valletto e gli propone di riprendere il posto da lacchè; il ragazzo, a malincuore, accetta. Manuel informa i genitori che sarà possibile annullare il matrimonio con Jimena dopo aver dimostrato la sua perdita di memoria e il raggiro messo in atto dalla moglie e dalla madre. Pelayo racconta la verità a Catalina su come ha iniziato a trafficare armi, ma la ragazza è delusa e. in presenza di tutta la famiglia, annuncia il rinvio delle nozze. Virtudes dice a Simona che andrà a Martos a parlare con il fratello, dopo di che deciderà se tornare o meno alla tenuta. Lope regala una collanina a Vera che ha comprato uscendo di nascosto da Romulo informa Pia che è in arrivo Don Ricardo Pellicer che prenderà il posto di maggiordomo, e lui diventerà capo maggiordomo. Margarita e il conte de Ayala si baciano.

Dopo la caduta dalla balaustra, le condizioni di Jimena sono piuttosto gravi, anche se, fortunatamente, c’è ancora qualche speranza. Tuttavia, con il passare delle ore, le sue possibilità di sopravvivenza diminuiscono. Sia le famiglie che la servitù sono sotto shock per l’accaduto, ma questo non significa che gli altri problemi non ci siano più. Simona è ancora preoccupata per la figlia e Lope non può dimenticare che la valigia con i soldi appartiene a Vera. Pelayo intanto chiederà spiegazioni a Catalina per l’annullamento del loro matrimonio. Le divergenze tra Martina e sua madre, a causa del suo rapporto con il Conte de Ayala, non si attenuano nemmeno durante la tragica situazione che ha colpito la famiglia. Ma il rapporto tra il Conte e Margherita continua a preoccupare anche Petra, che decide di parlargliene. Come aveva annunciato a Salvador e a Pia, Romulo ha chiesto a un suo amico di venire a occupare il posto di maggiordomo, ed ecco che a La Promessa arriva Don Ricardo…

Abel comunica che Jimena è morta. I Duchi de Los Infantes decidono di portare via subito la figlia e di tenere la veglia funebre nel loro palazzo. Cruz cerca di far loro cambiare idea, ma i duchi si rifiutano di avere qualsiasi contatto con i Lujan. Romulo va dai marchesi con la borsa trovata da Maria e Cruz riconosce la borsa dicendo che le appartiene, e la prende in custodia. Don Ricardo ha degli attriti con Pia, che continua ad assentarsi dal palazzo per questioni urgenti. Il nuovo maggiordomo le chiede di informarlo delle sue uscite. Petra dice ad Ignacio di averlo visto baciare Margarita, ma lui nega e le ribadisce il proprio amore e la volontà di portare a termine il loro piano contro Cruz. Manuel incolpa Abel di aver coperto le bugie di Jimena, portandola quindi a peggiorare, fino a triste epilogo appena avvenuto. Virtudes torna da Martos, Simona cerca di sapere se ha chiarito con il fratello, e lei prima dice di sì ma poi scoppia in un pianto disperato. Cruz è furiosa…

Vera confessa a Lope che il denaro trovato è suo e dice di averlo rubato a suo padre che di lavoro fa il ladro. Lope è titubante. Ne parla con Salvador e lui gli suggerisce di convincerla a rinunciare ai soldi, dal momento che ora li ha Cruz, altrimenti metterebbe a rischio il suo posto di lavoro. Cruz invita Pelayo a portare a termine il suo compito di allontanare Catalina ma lui sottolinea come la situazione si sia complicata a causa del litigio con quest’ultima. Virtudes piange e non vuole raccontare a Simona quello che è successo a Martos con Antonio. Simona è preoccupata, allora Candela le suggerisce di andare dal figlio Antonio per fare chiarezza. Don Ricardo rimprovera Pia perché continua ad assentarsi senza nessuna spiegazione. Pia gli spiega che quando esce va a Luján a trovare il figlio Diego. I due si chiariscono. Maria riceve una misteriosa lettera che la fa preoccupare. Cruz riceve una telefonata dal duca de Los Infantes, il quale le ordina di non presentarsi al funerale di Jimena… Seguici su Instagram.