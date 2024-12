La Promessa anticipazioni: Lope dà un pugno a Santos, ecco perché

Il salto temporale di diversi mesi a La Promessa segnerà, almeno per ora, la fine della relazione tra Lope Ruiz (Enrique Fortun) e Vera Gonzalez (Angela Echaniz). I telespettatori ritroveranno infatti la ragazza fidanzata con lo sfacciato Santos Pellicer (Manu Imizcoz), il figlio del nuovo maggiordomo Ricardo (Carlos de Austria). Tuttavia, sarà chiaro fin da subito che il rapporto tra i due non è per niente roseo, ragione per cui non mancheranno anche diversi contrasti con lo stesso Lope…

La Promessa, news: Santos sa chi è realmente Vera

Tutto partirà quando, data la recente assunzione di Ricardo, Romulo Baeza (Joaquin Climent) penserà di assumere anche Santos, il figlio dell’uomo, come nuovo valletto della tenuta. Un’idea che il Pellicer Senior accetterà per cercare di ricucire i rapporti con l’erede, decisamente tesi da diverso tempo. Fin dai primi istanti, Santos si mostrerà però davvero poco interessato a riappacificarsi con il padre, ma piuttosto rivolgerà tutte le sue attenzioni su Vera, pur essendo consapevole del fatto che è felicemente impegnata con Lope.

Tale corteggiamento nel giro di poco tempo si trasformerà in un vero e proprio atteggiamento molesto, che verrà notato in primis da Salvador Romea (Mario Garcia). E così, quando Vera cercherà di toglierselo di torno, sottolineando che è Lope il ragazzo che ama, Santos tirerà fuori il proprio asso dalla manica.

Ammetterà, infatti, di averla già vista in precedenza e di essersi ricordato che è la figlia minore dei duchi de Carril y de la Vera, per i quali ha prestato servizio. Dopo aver negato, a Vera non resterà dunque altra scelta se non quella di scendere a patti con Santos, che in cambio del suo silenzio le lascerà intende che deve concedersi a lui.

La Promessa, trame: Vera e Santos sono fidanzati!

E così, dopo diversi mesi dalla partenza di Manuel (Arturo Sancho) e Curro (Xavi Lock) per unirsi come volontaria alla grande guerra in Europa, i telespettatori avranno modo di scoprire grazie al sopracitato salto temporale che la relazione tra Lope e Vera e ormai definitivamente naufragata e che, per giunta, la domestica ora fa coppia con Santos.

Da un lato sarà molto evidente come tra Vera e Santos non ci sia alcun tipo di sentimento, tanto che la ragazza eviterà in malo modo qualsiasi tipo di smanceria con lui di fronte ai colleghi, a differenza di quanto faceva con Lope. Dall’altro, deluso per la fine della sua storia d’amore, Ruiz non si sarà ancora dato una risposta sulla decisione presa dalla Gonzalez e, per giunta, sarà pieno di debiti: gli stessi che uno strozzino gli ricorderà puntualmente, arrivando addirittura a provocargli un vistoso graffio in pieno viso.

La Promessa, spoiler: Lope dà un pugno a Santos

Tra le altre cose, Santos non mancherà di sottolineare a Lope in più di un’occasione che non è stato abbastanza uomo da riuscire a trattenere Vera con sé: un modo di fare piuttosto insolente che verrà notato da Romulo, il quale inviterà il Pellicer Junior a comportarsi in maniera professionale con Lope senza inasprire ancora di più il loro già difficile rapporto.

Ma l’indisponente Santos ascolterà l’ordine del suo superiore? Assolutamente no: quello stesso giorno, in orario notturno, provocherà nuovamente Lope, che reagirà dandogli un pugno in pieno viso. Un gesto impulsivo che costerà il posto a Lope, come forse Santos aveva preventivato? Seguici su Instagram.