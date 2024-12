La Promessa: Lope e Vera, pace fatta, ma durerà? | Anticipazioni

Dopo tante nubi alla fine, prima o poi, esce il sole. Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, i telespettatori avranno modo di assistere ad un piccolo momento di crisi nella coppia formata da Lope Ruiz (Enrique Fortun) e Vera Gonzalez (Angela Echaniz). Tuttavia, ad un certo punto, i due riusciranno a fare pace, ma tutto ciò sarà destinato a continuare?

La Promessa, news: Lope vuole conoscere la famiglia di Vera

La relazione tra i due inservienti inizierà a complicarsi nel momento in cui Lope manifesterà a Vera la volontà di conoscere il futuro suocero. Dato il rapporto turbolento con il padre, da sempre contraddistinto da un alone di mistero, la Gonzalez non vorrà affatto saperne di procedere con le presentazioni, tant’è che ribadirà a Ruiz che ha ormai chiuso qualsiasi tipo di legame con l’uomo e i suoi familiari in generale.

Una questione che Lope porterà avanti per un po’ di giorni, salvo cambiare idea appena comprenderà che Vera non è ancora pronta a concedere una nuova possibilità al suo papà. In ogni caso, Lope comincerà però a dubitare della sua fidanzata quando si renderà conto del fatto che è proprio lei la proprietaria della borsa piena zeppa di denaro ritrovata dal maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent).

La Promessa, trame: Vera rompe con Lope!

Messa alle strette da Lope, sempre più sospettoso sul suo conto, a Vera non resterà altra scelta se non quella di confessare al cuoco che ha rubato i soldi a suo padre, ladro di professione. Parole con le quali la Gonzalez, di fatto, spiegherà a Ruiz anche per quale motivo non è mai andata d’accordo con i genitori, visto che ha fatto dell’arte del furto la sua fortuna (a discapito ovviamente degli altri).

Rivelazione che non scuoterà più di tanto Lope, che continuerà comunque a stare vicino a Vera. Tuttavia quest’ultima, dando l’impressione di stare nascondendo ancora qualcosa sulla sua famiglia, lascerà bruscamente Lope adducendo scuse poco convincenti. Circostanza che non impedirà al cuoco di tentare di riconquistare, pian piano, la fiducia della sua amata.

La Promessa, spoiler: Vera e Lope, pace fatta, ma durerà?

Una perseveranza, quella di Lope, che alla fine porterà i suoi frutti: nel bel mezzo di un incontro chiarificatore, l’uomo preciserà a Vera che non intende affatto giudicarla per i trascorsi criminali del padre perché è profondamente innamorato di lei e gli basta renderla felice. Discorso che impressionerà la Gonzalez, la quale si lascerà andare ad un nuovo bacio appassionato, sancendo di fatto la pace con lui.

Ma per quanto tempo durerà questa pace? Attenzione perché un arrivo inaspettato a La Promessa mescolerà per l’ennesima volta le carte in tavola e porterà alla luce la verità sul conto di Vera Gonzalez. Verità differente da quella che lei avrà raccontato a Lope…