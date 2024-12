La Promessa anticipazioni: Lorenzo cacciato dalla tenuta da Alonso ma…

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) dovrà fare le valigie. Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) deciderà infatti di metterlo alla porta quando, con i suoi modi di fare del tutto illeciti, tenterà di prendere la completa gestione del commercio di salse e di marmellate avviato da Catalina (Carmen Asecas).

La Promessa, news: Lorenzo e i contrasti con Catalina

Tutto partirà quando Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) confesserà a Alonso di essersi inizialmente avvicinato a Catalina per portare avanti in maniera indisturbata il traffico illegale di armi con l’ormai defunto Jeronimo (Andreas Munoz) e l’ex cliente inglese Mister Cavendish.

Ovviamente, conscio del fatto che le marmellate sono state semplicemente una copertura, Alonso non sarà per niente felice delle parole del “genero” e lo metterà immediatamente alla porta, salvo poi ritornare sui suoi passi nel momento in cui Catalina gli dirà di avere bisogno di tempo per ragionare meglio sul da farsi e capire se possa perdonare o meno Pelayo.

Proprio per questo Gomez de la Serna potrà restare a La Promessa, mentre Catalina sarà in cerca di clienti per cercare di risollevare le sorti del commercio di marmellate, ormai sempre più in crisi dopo che Cavendish, venuta fuori la sua natura illegale, se la sarà data a gambe. E proprio lì Lorenzo comincerà a metterci lo zampino…

La Promessa, trame: Catalina boicottata da Lorenzo

Eh sì: Alonso darà a Catalina due settimane di tempo per rintracciare dei possibili nuovi clienti al fine di evitare, come richiesto dalla moglie Cruz (Eva Martin), che la gestione dell’attività passi nelle mani di Lorenzo. Quest’ultimo di conseguenza penserà bene di boicottare ogni sforzo della ragazza: in che modo? Farà sì che si presenti ad un colloquio un cliente che prometterà a Catalina un ordine ingente, che poi annullerà a pochi passi dalla formalizzazione del contratto e dopo aver perso tantissimi giorni.

Un giochetto sporco che verrà presto scoperto da Pelayo, il quale nel frattempo verrà ricattato a sua volta da Cruz: la Marchesa pretenderà infatti di avere tutti i soldi che ha racimolato con il traffico illegale di armi, minacciando in caso contrario di rivelare a Catalina che è arrivato a La Promessa su suo invito e con l’esplicito ordine di conquistarla, sposarla e portarla il più lontano possibile dalla tenuta. Un rischio che Pelayo non vorrà correre, dato che ormai si sarà realmente innamorato di Catalina.

La Promessa, spoiler: Lorenzo cacciato da Alonso!

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: quando scadranno le due settimane di tempo che Alonso ha concesso a Catalina, Lorenzo si farà nuovamente sentire e, come da accordi, pretenderà di avere la possibilità di gestire il commercio di marmellate, visto che è uno degli azionisti. Per tutta risposta, visto che sarà stato informato del cliente fittizio, Alonso metterà Lorenzo alla porta precisando che ormai non è più uno dei proprietari de La Promessa, ragione per la quale non è obbligato ad ospitarlo.

Al capitano De La Mata non resterà quindi altro da fare se non preparare i bagagli e andare via, ma prima di congedarsi da tutti quanti darà un criptico messaggio a Catalina: che cosa ne ha fatto Pelayo dei soldi guadagnati con le armi (soldi che, per sua stessa ammissione, ha già speso)?

Un riferimento velato al ricatto di Cruz che farà porre nuove domande a Catalina sul conto del “fidanzato”… e che, ve lo diciamo sin da ora, non allontanerà poi così tanto Lorenzo dalle vicende della soap, nonostante la partenza. Seguici su Instagram.