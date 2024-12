La Promessa anticipazioni: Petra furiosa con Ayala, ecco perché

La relazione tra il conte Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) e Margarita Llophis (Cristina Fernandez) continuerà ad essere un grosso grattacapo per Petra Arcos (Marga Martinez). Un contrasto che si accentuerà ulteriormente nelle prossime puntate italiane de La Promessa…

La Promessa, news: Petra è la nuova governante

A diversi mesi di distanza dalla partenza di Manuel (Arturo Sancho) e Curro (Xavi Lock) come volontari dell’esercito nella Grande Guerra in Europa, Petra sarà diventata a tutti gli effetti la nuova governante de La Promessa, a discapito di Pia Adarre (Maria Castro), ormai relegata al ruolo di semplice sguattera.

Tale promozione è stata ottenuta con un ricatto. Cruz Ezquerdo (Eva Martin) avrà scelto infatti di farla diventare governante per evitare che rivelasse a tutti quanti la sua colpevolezza nella morte del figliastro Tomas. Non a caso, Alonso (Manuel Regueiro) chiederà più volte alla moglie per quale ragione abbia demansionato Pia, ma ovviamente non otterrà mai una risposta plausibile. Pur di non parlare della questione, Cruz affermerà infatti che spetta a lei decidere in che modo distribuire i lavoratori della tenuta, senza che lui debba intromettersi.

La Promessa, trame: Ayala vuole sposare Margarita ma…

E così, mentre beneficerà del suo “successo” lavorativo, creando un vero e proprio regno di terrore per i dipendenti de La Promessa, Petra non se la passerà affatto bene sul versante sentimentale. Non si sarà infatti ancora abituata alle pubbliche effusioni tra Ignacio e Margarita, che continueranno a fare i piccioncini nonostante la forte opposizione di Martina (Amparo Pinero).

Da un lato Margarita tenderà però a rimandare il fidanzamento ufficiale con Ignacio perché vorrà sposarlo soltanto quando Martina avrà accettato la loro relazione. Dall’altro Petra tenterà di tenersi a distanza da Ayala, certa del fatto che abbia dimenticato l’obiettivo che si erano prefissati, ossia vendicarsi di Cruz, responsabile della morte del loro figlio Feliciano (Marcos Orengo). Una distanza che la Arcos manterrà finché Ignacio non le farà l’ennesimo torto…

La Promessa, spoiler: Petra furiosa con Ayala

Tutto partirà quando, come segno del suo amore, Ayala regalerà a Margarita una perla preziosa, la stessa che, qualche mese prima, aveva cercato di regalare a Petra. Appena vedrà la perla nelle mani della vedova Lujan, la Arcos cercherà di contenere la sua furia, ma poi non resisterà e affronterà a muso duro Ignacio, chiedendogli spiegazioni.

Come facilmente prevedibile, il dialogo si trasformerà presto in uno scontro tra i due ex amanti, con Petra che rivolgerà una domanda al Conte. Gli chiederà infatti se vuole ancora sposare Margarita per entrare in possesso del 25% de La Promessa oppure se si è davvero innamorato di lei. E la risposta non piacerà affatto alla Arcos, dato che Ayala sosterrà di essersi innamorato della Llophis.

I sentimenti di Ignacio per Margarita saranno però sinceri? Di certo, il vecchio amore tra Petra e Ignacio sembrerà definitivamente naufragato…

Tutto ciò darà il via ad una vendetta della Arcos nei suoi riguardi? Nell’attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che il Conte concentrerà per il momento tutte le sue attenzioni su Martina, cercando di ingraziarsela per sposare finalmente Margarita. Impresa tutt’altro che facile, dato che Martina continuerà a non accettarlo… Seguici su Instagram.