La Promessa: Maria Fernandez avrà un nuovo lavoro?

Le opportunità lavorative non mancano mai, soprattutto a La Promessa. Ed è ciò che accadrà a Maria Fernandez (Sara Molina) nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela. La domestica riceverà infatti una vantaggiosa proposta di lavoro, ma sarà assolutamente indecisa sul da farsi. Cerchiamo di capire perché…

La Promessa, news: Maria e il rapporto con Salvador

Per prima cosa, è bene precisare che a questo punto della narrazione Maria sarà più che mai convinta della sua relazione con Salvador Romea (Mario Garcia), anche se non sarà riuscita a convolare a giuste nozze con lui. In tal senso, sarà proprio lei a consigliare a Salvador di restare nella tenuta quando, dopo un breve periodo di prova, Romulo Baeza (Joaquin Climent) deciderà di non metterlo a capo dei valletti della tenuta e ricorrerà ai servizi di Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) come nuovo maggiordomo.

Non a caso, forte dei consigli che la sua amata gli ha dato, Salvador sarà il primo ad accogliere col sorriso Santos (Marcos Imizcoz), il figlio di Ricardo assunto tra i valletti de La Promessa. Insomma, tutto sembrerà filare liscio per la coppia, almeno finché Maria non si troverà a dover fare i conti con una proposta del tutto inaspettata…

La Promessa, spoiler: nuovo lavoro per Maria?

Possiamo infatti anticiparvi che la duchessa di Abrontes si mostrerà interessata a Maria e, dopo essersi informata sui tanti anni di servizio che ha prestato a La Promessa, penserà di assumerla come sua damigella personale. Una vera e propria ascesa per la Fernandez, dato che ne beneficerebbe non soltanto dal punto di vista economico, ma persino da quello professionale stesso, visto che non sarebbe più soltanto una semplice domestica.

Tuttavia, soprattutto per via della sua relazione con Salvador, Maria non saprà bene cosa fare, perché qualora accettasse l’impiego dovrebbe obbligatoriamente trasferirsi molto lontano dal suo fidanzato. Per questo, prima di prendere qualsiasi tipo di decisione, accetterà di recarsi per qualche giorno dai duchi di Abrontes e capire che tipo di persone siano…

La Promessa, trame: la decisione di Maria

Quale sarà dunque la decisione di Maria una volta che ritornerà a La Promessa? A sorpresa, ascoltati i consigli di Romulo, Pia (Maria Casto) e Jana (Ana Garces) totalmente favorevoli alla nuova possibilità che le è stata data, la Fernandez accetterà l’impiego e comunicherà agli Abrontes che, entro pochi giorni, si trasferirà da loro per prendere servizio.

Una scelta, quella di Maria, che sembrerà trovare anche il favore di Salvador, felice del fatto che la sua amata si stia finalmente realizzando anche dal punto di vista professionale. In ogni caso, alla fine Maria lavorerà davvero per gli Abrontes o succederà dell'altro? Occhio perché tanti cambiamenti sono in arrivo e per La Promessa comincerà, a tutti gli effetti, una nuova era…