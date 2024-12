My Home My Destiny anticipazioni: Nermin vuole cambiare vita!

La morte di Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) sarà un grosso spartiacque nelle prossime puntate di My Home My Destiny. Oltre a causare dei grossi problemi nella relaziona nascente tra Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) e Bariş Tunahan (Engin Öztürk), l’infausto destino che toccherà in sorte al meccanico darà modo di riflettere anche a Nermin (Senan Kara). Non a caso, la donna deciderà di cambiare definitivamente vita…

My Home My Destiny, news: Zeynep e Bariş in crisi

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Zeynep non potrà fare a meno di sentirsi in colpa per la morte di Mehdi. Visto che l’uomo sarà morto per difendere lei e la piccola Mujgan durante il sequestro perpetrato da Meto (İnanç Konukçu) per ordine di Cengiz (Rıza Akın), la ragazza comincerà a domandarsi se sia stata troppo dura con Karaca. Un sentimento che metterà inevitabilmente in crisi il fidanzamento con Bariş.

Zeynep tenderà infatti a chiudersi in se stessa e finirà per allontanare l’avvocato Tunahan. Quest’ultimo si sentirà dunque messo per l’ennesima volta in secondo piano in favore dell’ormai defunto Mehdi. La tensione prenderà dunque il sopravvento e, durante un aspro litigio, Bariş chiederà persino a Zeynep di non presentarsi in ufficio finché non avrà deciso che cosa ne sarà del loro rapporto.

My Home My Destiny, spoiler: Nermin vuole cambiare vita

Contemporaneamente a tutto ciò, Nermin capirà che è finalmente arrivata l’ora di dare una svolta concreta alla sua vita. Partendo da tale presupposto organizzerà dunque una colazione, alla quale inviterà Sultan (Hülya Duyar), Sakine (Zuhal Gencer) e Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış). Nel corso della stessa, Nermin farà dunque presente ai tre che intende cedere le quote della sua azienda a Zeynep: una scelta che di fatto potrebbe spingere la ragazza a lasciare lo studio legale di Bariş, qualora accettasse l’offerta.

In ogni caso, il proposito di Nermin non si fermerà qui. Smesso il ruolo nell’azienda, la madre adottiva di Zeynep affermerà di essere intenzionata ad aprire un ristorante e chiederà a Sultan, Sakine e Ali Riza di seguirla, come suoi soci, in questa nuova avventura imprenditoriale. Accantonata l’iniziale riluttanza, i tre decideranno quindi di buttarsi in questa nuova avventura, ma ci sarà un ulteriore ostacolo da affrontare. Quale? Dovranno prima ottenere il sì da Zeynep.

My Home My Destiny, trame: Nermin fa la sua proposta a Zeynep ma…

Proprio per questo, Nermin organizzerà una cena a casa sua, insieme ai tre potenziali soci, Zeynep, Bariş, Emine (Naz Göktan), Savaş (Kaan Altay Köprülü), Cemile (Elif Sönmez), Nuh (Fatih Koyunoğlu) e Benal (İncinur Sevimli). Lì, Nermin metterà al corrente tutti quanti del suo ultimo progetto, dicendo apertamente a Cemile e Benal che possono entrare a far parte dello staff del ristorante, qualora lo volessero.

Ma quale sarà invece la risposta di Zeynep riguardo alla possibilità di diventare la maggiore azionista dell'azienda di Nermin? La Goksu chiederà del tempo per riflettere meglio sulla proposta, soprattutto quando Nermin manifesterà il desiderio che sia proprio Bariş a curare, come suo avvocato, il passaggio di proprietà…