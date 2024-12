My Home My Destiny anticipazioni: Zeynep conosce la misteriosa Nesrin

Un furente litigio con il fidanzato Bariş Tunahan (Engin Ozturk) darà modo a Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) di fare una piacevole conoscenza. Cerchiamo quindi di capire meglio che cosa succederà nelle prossime puntate di My Home My Destiny…

My Home My Destiny, news: Zeynep e Bariş in crisi dopo la morte di Mehdi

La faccenda si delineerà in seguito alla tragica morte di Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol). Quest’ultimo perderà la sua vita per salvare la stessa Zeynep e la figlia Mujgan, entrambe rapite dagli uomini di Cengiz (Rıza Akın), guidati da Meto (İnanç Konukçu). Turbata da quanto successo all’ex marito, Zeynep non riuscirà a trattenere le proprie emozioni, un aspetto che la porterà a chiudersi in se stessa e ad evitare qualsiasi tipo di aiuto da parte di Bariş.

La tensione esploderà definitivamente quando Zeynep deciderà di ritornare al lavoro. Quando la Göksu dirà che non può continuare ad evitarlo perché in fondo è anche il suo capo, Bariş andrà su tutte le furie. E così, nel bel mezzo di un aspro litigio, l’avvocato inviterà Zeynep a prendersi un periodo di pausa perché è stanco di competere con Mehdi, che adesso è addirittura morto. Tale confronto porterà la donna a scappare dallo studio legale e a mettersi alla guida in stato confusionale…

My Home My Destiny, trame: Zeynep rischia di investire due pedoni…

Non a caso, Zeynep sarà piuttosto distratta e rischierà di investire due pedoni sulle strisce pedonali, gli stessi che si avventeranno contro di lei chiedendole conto della sua azione, che avrebbe potuto loro costare la vita. Anche se la Goksu si scuserà a più riprese, sostenendo che non fosse sua intenzione fargli del male, i passanti continueranno ad andarci giù un maniera pesante.

Ciò continuerà finché non si avvicinerà a lei la giovane Nesrin (Gülcan Arslan), la quale qualche giorno prima avrà partecipato da lontano ai funerali di Mehdi. Con un modo di fare risoluto, Nesrin allontanerà i due uomini e convincerà Zeynep a bere qualcosa con lei in un locale.

My Home My Destiny, spoiler: Zeynep entra subito in sintonia con Nesrin

Zeynep resterà dunque particolarmente colpita da Nesrin e si intratterrà parecchio a parlare con lei. Dopo averle fatto presente di essere in una fase difficile della sua vita, Zeynep confesserà a Nesrin di sentirsi piuttosto disorientata. Per una volta vorrà però agire per il bene di se stessa, invece di fare ciò che gli altri si aspettano da lei. Una vera e propria crisi che rischierà di allontanarla ancora di più da Bariş, mentre la madre adottiva Nermin (Senan Kara) avrà appena preso una decisione che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

L'incontro apparentemente casuale con Nesrin rappresenterà dunque per Zeynep una boccata d'ossigeno. Ma attenzione, perché la new entry non sarà affatto chi dice di essere e la sua presenza porterà alla luce, ancora una volta, il triste passato di Zeynep. Ma soprattutto quello della madre naturale Sakine (Zuhal Gencer)…