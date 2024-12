Rai Fiction: da gennaio 2025, tante nuove serie tv in arrivo! Ecco cosa ci aspetta

Il 2025 è ormai alle porte e, per quanto riguarda la programmazione delle fiction, il nuovo anno si apre sulla Rai con una stagione ricca di novità e attesi ritorni, come annunciato per i palinsesti di Rai 1 e Rai 2. Da gennaio alla primavera, il pubblico potrà godere di un’offerta variegata che spazia tra storie coinvolgenti, biografie e intrattenimento.

Rai 1 dà il via al nuovo anno con “Leopardi – Il poeta dell’Infinito”, una miniserie in due puntate dedicata al celebre poeta italiano. Diretta da Sergio Rubini e presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, la fiction andrà in onda martedì 7 e mercoledì 8 gennaio, con un cast di alto livello che include Leonardo Maltese, Alessio Boni e Alessandro Preziosi.

Lunedì 13 gennaio arriva “Il conte di Montecristo”, una co-produzione internazionale diretta dal premio Oscar Bille August, con Sam Claflin e Jeremy Irons tra i protagonisti. Presentata alla Festa del Cinema di Roma, questa nuova versione del classico promette grandi emozioni. In seguito, sarà trasmesso un omaggio alla storica trasmissione Rai “Carosello”, con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino.

Tra le altre novità, spiccano produzioni a tema storico come “La farfalla impazzita”, con Elena Sofia Ricci, che racconta il drammatico eccidio delle Fosse Ardeatine, e “La bambina con la valigia”, che narra l’esodo giuliano-dalmata. Il palinsesto si arricchisce anche con biografie come “Champagne”, dedicata a Peppino Di Capri, e “Miss Fallaci” (martedì 25 febbraio), un ritratto inedito della giovane Oriana Fallaci interpretata da Miriam Leone.

Dopo il Festival di Sanremo, l’attenzione si sposterà su “Belcanto”, un historic drama ambientato nell’Ottocento che racconta le origini della lirica in Italia, con protagonista Vittoria Puccini. Inoltre, il ciclo “Purché finisca bene” proseguirà con il secondo capitolo, intitolato “Tutto a posto”, che andrà in onda nei primi mesi del 2025.

Sul fronte delle serie consolidate, le domeniche di Rai 1 saranno dedicate a protagoniste femminili forti: il 12 gennaio torna “Mina Settembre 3”, la terza e ultima stagione con Serena Rossi, seguita il 23 febbraio da “Imma Tataranni 4”, con Vanessa Scalera. Gli appassionati potranno anche godere del ritorno de “Il Commissario Ricciardi 3” e della seconda stagione di “Black Out – Vite sospese”, con Alessandro Preziosi, che debutterà martedì 14 gennaio.

I giovedì sera vedranno il ritorno delle fiction Lux Vide: dal 9 gennaio andrà in onda l’ottava stagione di “Un Passo dal Cielo”, con Giusy Buscemi, seguita dal 27 febbraio da “Che Dio Ci Aiuti 8”, in cui Francesca Chillemi tornerà nel ruolo della protagonista e Elena Sofia Ricci apparirà in due episodi nei panni di Suor Angela. Infine, dalla Francia, tornerà “Morgane – Detective Geniale” con la quarta stagione, prevista per il mese di aprile.

Per quanto riguarda Rai 2, pur ridimensionando il numero di fiction, la rete promette comunque di offrire produzioni di grande impatto. Grande attesa per la quinta stagione di “Mare Fuori”, che sarà disponibile in anteprima su RaiPlay a febbraio e in televisione dal 19 marzo. Un’altra novità importante è la seconda stagione di “The Bad Guy”, il drama con Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e la new entry Stefano Accorsi, che tornerà nella seconda serata della rete a partire da mercoledì 8 gennaio.

Un palinsesto ricco dunque di novità e ritorni graditi, con cui la Rai si prepara a regalare al suo pubblico un inizio di 2025 ricco di emozioni e alta qualità narrativa.