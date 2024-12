Segreti di famiglia, anticipazioni puntata 12 dicembre 2024

Segreti di famiglia, anticipazioni e trama puntata di giovedì 12 dicembre 2024

Ceylin viene scoperta in un bosco, in uno stato di shock e con una ferita alla testa. Ilgaz la trasporta in ospedale mentre Eren continua a seguire le tracce di Engin. La macchina utilizzata per la fuga da Engin viene rinvenuta, ma risulta vuota. In seguito, viene segnalato un corpo senza vita: si tratta proprio di Engin, colpito al cuore da un proiettile mortale. Sul luogo vengono trovati una pistola con delle impronte digitali, un orologio da polso femminile e un cellulare con auricolari. Le impronte digitali vengono confrontate con quelle nel database e si scopre che appartengono a Ceylin. Eren sarà obbligato a recarsi in ospedale per prenderla in custodia…