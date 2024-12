Segreti di famiglia, anticipazioni puntata 19 dicembre 2024

Segreti di famiglia, anticipazioni e trama puntata di giovedì 19 dicembre 2024

Eren preleva Ceylin dall’ospedale e la conduce in centrale per un interrogatorio, ma la giovane non riesce a ricordare nulla di quanto accaduto la notte precedente. Nonostante il divieto e le minacce di Pars, Ilgaz si precipita sul luogo del crimine e chiede al padre di informare la famiglia di Ceylin del suo arresto. Metin, una volta giunto a casa loro, si trova in difficoltà: ovunque ci sono foto di Zafer. Tuttavia, alla fine riesce a spiegare ai parenti di Ceylin il motivo della sua visita.

Lacin è completamente sconvolta e accusa Yekta di essere il responsabile della morte del figlio. Da parte sua, Yekta, appreso dell'arresto di Ceylin, si scaglia contro la ragazza esprimendo la sua disperazione con urla. Pars si reca dal procuratore capo per ottenere l'incarico dell'indagine sulla morte di Engin, sebbene secondo le competenze dovrebbe essere assegnata a un procuratore di Sile. Nel frattempo, Seda ha ottenuto un filmato che conferma la sua versione dei fatti…