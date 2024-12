Tempesta d’amore: Alexandra scopre che Yvonne ha un tumore… e si trasforma! | Anticipazioni italiane

Un lato inedito di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) sta per venire alla luce. E la causa scatenante sarà ancora una volta una situazione drammatica! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella donna d’affari verrà infatti a conoscenza delle gravi condizioni di salute di Yvonne Klee (Tanja Lanäus) e da quel momento il rapporto tra le due donne non sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra in guerra con Yvonne

Negli ultimi mesi Alexandra non ha attirato molte simpatie in quel del Fürstenhof… anzi! Dopo aver ricattato Gesine, tentato di distruggere la vita di Leander (Marcel Zuschlag) e rovinato l’attività di Nicole (Dionne Wudu), la Schwarzbach ha infatti trovato una nuova vittima: Yvonne!

Già reduce da un recente scontro con la Klee per via di una brutta esperienza avuta da quest’ultima con un ospite dell’hotel, Alexandra ha infatti nuovamente preso di mira la barista a causa della sua improvvisa mancanza di etica professionale.

E così, quando Yvonne inizierà a saltare turni senza preavviso alludendo a ragioni mediche, sfidando apertamente Alexandra, quest’ultima deciderà di licenziarla! Le cose, però, sono destinate a cambiare improvvisamente…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra sostiene Yvonne

Poco prima di formalizzare la sua decisione di sollevare la Klee dal suo incarico di barista del Fürstenhof, la Schwarzbach si recherà nel bosco per far visita alla tomba della figlioletta Vroni (Selina Weseloh). E sarà proprio in questo frangente che si imbatterà in Yvonne, trovando quest’ultima in uno stato di totale disperazione.

Sopraffatta dall’angoscia, la Klee spiegherà alla Schwarzbach di avere da poco scoperto di avere un tumore al seno, ma di non avere il coraggio di affrontare le cure. Una rivelazione che cambierà tutto! Alexandra – che perse la sua amata nonna proprio per un cancro – resterà infatti così colpita da decidere di sostenere Yvonne in tutto, arrivando ad accompagnare quest’ultima al suo primo appuntamento per la chemioterapia!

Sarà questo l'inizio di un'inaspettata amicizia destinata a cambiare per sempre le vite delle due donne…