Tempesta d’amore: Erik vuole sposare Yvonne (ma lei lo inganna) | Anticipazioni italiane

Un crudele scherzo del destino sta per colpire Yvonne (Tanja Lanäus)! Proprio mentre la donna starà affrontando la prova più dura della sua vita, il suo amato Erik (Sven Waasner) si preparerà a sua insaputa a farle la proposta che la donna attendeva da sempre… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik vuole sposare Yvonne

La storia d’amore di Erik e Yvonne è quanto di più bizzarro e romantico si possa immaginare: conosciutisi oltre vent’anni fa in una notte di passione, i due si sono recentemente ritrovati al Fürstenhof, innamorandosi perdutamente l’uno dell’altra.

Dopo aver superato innumerevoli ostacoli, questi due amatissimi personaggi sono dunque diventati una coppia unitissima, capace di regalarci momenti di grande tenerezza ma anche parecchie risate. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Erik inizierà a pensare di fare il grande passo con la fidanzata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne nasconde ad Erik di avere un tumore

Già legato a Yvonne dalla figlia Josie (Lena Conzendorf) – che, come sappiamo, Erik ha adottato pur avendo scoperto di non esserne il padre biologico – l’uomo capirà che è arrivato il momento di formare ufficialmente una famiglia, chiedendo alla compagna di sposarlo. Ad insaputa di Vogt, però, il tempismo non potrebbe essere dei peggiori…

Ad insaputa di Erik, negli stessi istanti Yvonne riceverà infatti una diagnosi terribile: ha un tumore maligno al seno! Una scoperta che la donna deciderà di nascondere al compagno, nonostante il ruolo giocato da quest’ultimo nella sua vita.

E così, mentre Erik si preparerà a chiedere alla sua amata di passare insieme il resto della loro vita, quest’ultima proverà in ogni modo a nascondere al compagno di avere probabilmente ancora poco da vivere… Seguici su Instagram.