Tempesta d’amore: torna LALE (cugina di Shirin)! E questa volta resterà… | Anticipazioni italiane

Una bella sorpresa attende i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni al Fürstenhof farà infatti ritorno un importante personaggio di cui avevamo avuto un piccolo “assaggio” qualche settimana fa. E questa volta la sua non sarà una toccata e fuga… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lale cugina di Shirin

Qualche settimana fa abbiamo assistito ad uno dei momenti più romantici della storia di Tempesta d’amore: il matrimonio di Gerry (Johannes Huth) e Shirin (Merve Çakır). Oltre a segnare il meritatissimo lieto fine di questa amatissima coppia, questa occasione ci ha anche permesso di fare la conoscenza di un nuovo personaggio: Lale Ceylan (Yeliz Simsek).

Cugina di Shirin – con cui è cresciuta in Germania prima di trasferirsi in Turchia con il resto della famiglia – Lale è legatissima alla fresca sposina, per cui è quasi una sorella. E sarà proprio per amore di Shirin che questo personaggio farà presto ritorno a Bichlheim…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lale torna ed entra nel cast fisso

Come sappiamo, durante la loro luna di miele Shirin e Gerry hanno preso la difficile decisione di rimanere a vivere in Turchia, lasciandosi alle spalle il Fürstenhof. Peccato solo che tutti i loro averi siano ancora a Bichlheim!

Sarà dunque proprio per recuperare la roba della cugina che – nel corso della puntata 4068 – Lale arriverà in Baviera, dove riabbraccerà gli amici da lei conosciuti durante il suo precedente soggiorno. Esattamente come accaduto a Shirin durante la sua luna di miele, però, i suoi piani cambieranno…

Già rimasta colpita dal Fürstenhof durante la sua prima visita, Lale verrà infatti nuovamente ammaliata dal fascino dell’hotel a cinque stelle. E così, quando scoprirà che la posizione di fitness trainer sta per liberarsi, deciderà di candidarsi!

Per la Ceylan inizierà così una nuova vita, che la porterà a formare nuove amicizie, affrontare sfide professionali e, soprattutto, trovare l’amore!

Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore per il ritorno di Lale, destinato a diventare una colonna portante della soap nelle prossime due stagioni. Seguici su Instagram.