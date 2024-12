Tempesta d’amore: Julian usa Lale per liberarsi di Leander! Ecco come… | Anticipazioni italiane

Quale miglior modo per liberarsi di un rivale in amore se non trovargli una nuova compagna? Sarà quello che penserà Julian Specht (Tim Borys) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando il destino gli presenterà un’opportunità imperdibile per sbarazzarsi di Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni respinge Leander

Dopo mesi di sofferenze, nelle puntare italiane di Tempesta d’amore Leander è stato finalmente scagionato dalle crudeli accuse di Alexandra (Daniela Kiefer) e ha potuto così riprendersi la sua vita. Se sul lavoro lo riaccoglieranno tutti a braccia aperte, però, in amore non sarà così semplice.

Benché felice per il suo ex, Eleni (Dorothée Neff) dirà infatti a quest’ultimo di non avere nessuna intenzione di tornare insieme a lui, in quanto ormai felice insieme a Julian. Un rifiuto che il medico non sarà disposto ad accettare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni gelosa di Leander e Lale

Sarà in questo contesto che si inserirà Lale (Yeliz Simsek), la simpatica cugina di Shirin (Merve Çakır). Giunta al Fürstenhof per recuperare gli averi di Gerry (Johannes Huth) e Shirin, la ragazza deciderà infatti a sorpresa di rimanere in pianta stabile a Bichlheim e, non trovando altri alloggi, chiederà ospitalità a Max (Stefan Hartmann) e Leander.

Ebbene, tra la Ceylan e il giovane medico nascerà fin da subito una bella amicizia che porterà i due a trascorrere tempo insieme anche fuori casa. E sarà proprio ad uno di questi momenti di complicità che assisterà Eleni, venendo sopraffatta dalla gelosia!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Julian fa da “cupido” tra Leander e Lale

Se la Schwarzbach proverà a nascondere i propri sentimenti, non potrà però ingannare Julian. Già consapevole del fatto che la fidanzata prova ancora qualcosa per il medico, lo chauffeur avrà così la prova dei propri timori. E, invece che arrendersi di fronte al legame tra Eleni ed il suo ex, deciderà di agire!

Determinato a sbarazzarsi di Leander come rivale in amore, Julian deciderà dunque di fare in modo che il medico si avvicini sempre più a Lale, nella speranza che tra loro scoppi l'amore. E per raggiungere il proprio obiettivo non lascerà nulla di intentato…