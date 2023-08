Tempesta d’amore: LALE (cugina di Shirin) trova l’amore! | Anticipazioni tedesche

Una nuova love story sta per sbocciare nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore tra due nuovi personaggi da poco entrati in scena: Lale Ceylan (Yeliz Simsek) e Theo Licht (Lukas Leibe)! E, come da tradizione, per loro la strada sarà in salita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Theo e Lale si conoscono

Mentre in Italia stiamo entrando ora nel cuore della diciottesima stagione di Tempesta d’amore – con protagonisti Josie (Lena Conzendorf) e Paul (Sandro Kirtzel) – in Germania si è ormai da tempo passati ad un altro capitolo della soap, con al centro Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag). Come sempre, però, l’attenzione non sarà solo per la coppia protagonista…

Come da tradizione, con la nuova stagione ci sarà anche un rimescolamento a livello di cast, con numerosi nuovi ingressi. Sarà così che conosceremo Lale, una cugina di Shirin (Merve Çakır) che verrà assunta al Fürstenhof come fitness trainer dopo la partenza di Max (Stefan Hartmann).

Ebbene, poco dopo l’inizio della sua nuova avventura professionale, la ragazza vivrà una brutta esperienza: verrà pedinata da un uomo misterioso… o almeno così lei crederà! Quando la Ceylan attaccherà il suo stalker, si renderà infatti conto che c’è stato un grande equivoco. Il presunto criminale è infatti Theo Licht, nuovo facchino del Fürstenhof!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Lale si innamora di Theo

Insomma, il primo incontro tra questi due personaggi non sarà certo dei migliori e le cose non miglioreranno quando i due si troveranno a collaborare sul lavoro. Theo si rivelerà infatti assolutamente inaffidabile: una caratteristica che farà andare su tutte le furie Lale. Non ci vorrà però molto prima che quest’ultima inizi a vedere il collega con occhi diversi…

Con il tempo, la Ceylan si renderà infatti conto non solo che Licht ha un lato molto sensibile che tiene spesso nascosto, ma anche che soffre per dei traumi passati, tanto da soffrire di attacchi di panico. Sarà così che la ragazza inizierà ad avvicinarsi sempre di più al collega, finendo per innamorarsene!

Incoraggiata dall’amica Greta (Laura Osswald), Lale inviterà dunque Theo ad un appuntamento galante nella speranza che la loro amicizia si trasformi in qualcosa di più. A causa di un malinteso, però, i due ragazzi non solo non si avvicineranno ma finiranno anche per discutere animatamente. Una discussione che finirà per riaprire nel giovane Licht delle vecchie ferite causate da un trauma infantile…

Il risultato? Lale sarà ormai sempre più innamorata del “suo” Theo, ma si renderà conto che in quest’ultimo c’è qualcosa che non va. E così, preoccupata, chiederà un parere medico a Leander… Riuscirà il giovane medico ad aiutare Theo? E Lale coronerà il suo sogno d’amore? Seguici su Instagram.