Tempesta d’amore: Lale e Theo, il primo incontro è uno scontro! | Anticipazioni italiane

Ogni grande storia d’amore inizia con un incontro “magico”… o comunque indimenticabile! Ebbene, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore assisteremo a quello tra Lale Ceylan (Yeliz Simsek) e Theo Licht (Lukas Leibe), due personaggi destinati a formare una coppia davvero indimenticabile. E tra loro non sarà esattamente colpo di fulmine… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lale tormentata da uno stalker

Da qualche giorno un nuovo personaggio sta vivacizzando la vita di Bichleim: Lale Ceylan! Arrivata in Germania con l’idea di recuperare gli averi della cugina Shirin (Merve Cakir) – trasferitasi ormai da qualche mese in Turchia insieme al suo amato Gerry (Johannes Huth) – la ragazza ha infatti deciso di stabilirsi nel paesino bavarese, iniziando a lavorare come massaggiatrice al Fürstenhof.

Nonostante le sue mansioni in hotel, la vera passione di Lale è il fitness! Formatasi professionalmente come fisioterapista e personal trainer, la ragazza è infatti una piccola celebrità sul web, grazie al suo frequentatissimo blog. Peccato solo che tra i suoi ammiratori ce ne sarà uno un po’ troppo insistente…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lale aggredisce il suo stalker

Nei prossimi giorni la Ceylan inizierà infatti a ricevere messaggi sempre più inopportuni da un utente anonimo, restandone profondamente turbata. E, come se non bastasse, proprio allora in paese comparirà un giovanotto che non solo userà le stesse parole utilizzate dallo stalker online, ma sembrerà seguire Lale ovunque.

Il risultato? Preoccupata, la Ceylan proverà in ogni modo ad evitare il giovane uomo, convinta appunto che si tratti di uno stalker. E così – quando si imbatterà nuovamente in lui nel bosco – passerà ai fatti: terrorizzata, Lale aggredirà il suo “persecutore”, mettendolo fuori combattimento con una mossa di judo! Incubo finito? In realtà una brutta sorpresa attende la ragazza…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Lale scopre di aver aggredito Theo

Certa di essersi finalmente liberata del suo spasimante, la Ceylan resterà a dir poco sconvolta quando lo stesso ragazzo da lei aggredito nel bosco si presenterà da lei per un massaggio al Fürstenhof! E a quel punto, fuori di sé, Lale si preparerà a colpire il giovanotto con un pesante vaso. Fortunatamente, però, verrà fermata prima che sia troppo tardi…

Il tempestivo intervento di Valentina (Aylin Ravanayr) impedirà infatti alla Ceylan di commettere un grave errore: quello che lei crede essere uno stalker è infatti in realtà Theo Licht, un ragazzo di buon cuore ma un po’ “particolare” a causa di un disturbo psichico.

Sarà questo il primo incontro tra due personaggi destinati a dar vita ad una bellissima storia d'amore, che ha già conquistato i telespettatori tedeschi di Sturm der Liebe!