Tempesta d’amore: Leander si butta nell’amore con Lale! | Anticipazioni italiane

Una svolta inaspettata è in arrivo per Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovane medico deciderà infatti di provare a voltare pagina dopo la dolorosa fine della sua storia d’amore con Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lale bacia Leander

Sono passate ormai parecchie settimane dalla fine della relazione tra Leander ed Eleni. Ciononostante, i due ex appaiono ancora profondamente legati, nonostante la Schwarzbach abbia nel frattempo iniziato una relazione con Julian Specht (Tim Borys).

Preoccupato per la situazione, Julian ha dunque provato ad eliminare la concorrenza cercando una donna in grado di poter “distrarre” Leander dalla sua ossessione per Eleni. E la candidata perfetta si è rivelata essere Lale Ceylan (Yeliz Simsek)!

Da poco diventata coinquilina del medico, la ragazza ha infatti subito dimostrato di avere un’ottima intesa con Saalfeld. E così – complici le manipolazioni di Julian – finirà per avvicinarsi sempre più a Leander… arrivando a baciarlo!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander dà una chance a Lale

Se Eleni resterà sconvolta di fronte a quel bacio inaspettato, lo stesso vale per Leander! Sorpreso, il medico chiederà dunque spiegazioni alla coinquilina, che minimizzerà l’accaduto, spiegando che il suo voleva essere solo un gesto di amicizia. Ciononostante, qualcosa scatterà dentro al giovane Saalfeld…

Pur sapendo di non essere innamorato di Lale, su consiglio dei suoi cari Leander deciderà infatti di dare una chance alla ragazza, lasciandosi andare ad una possibile avventura. E così il medico inviterà la Ceylan ad un appuntamento… Sarà l’inizio di un nuovo amore? Seguici su Instagram.