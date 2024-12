Tempesta d’amore: Nicole, ecco come conquisterà Robert | Anticipazioni italiane

Una nuova storia d’amore è ai nastri di partenza nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Dopo un inizio decisamente complicato, nei prossimi giorni Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Nicole Alves (Dionne Wudu) si avvicineranno infatti come mai prima. Ed il merito sarà (involontariamente) di Valentina (Aylin Ravanyar)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert in guerra con Nicole

Dopo il fallimento della sua relazione con Lia (Deborah Müller), Robert sembrava aver definitivamente perso fiducia nell’amore. Proprio allora, però, nella sua vita è comparsa Nicole Alves! Incontrata casualmente al Caffè Liebling, Saalfeld rimarrà letteralmente stregato dall’affascinante sconosciuta. Quando poco dopo scoprirà l’identità della sua amata, però, il suo atteggiamento cambierà radicalmente…

La donna si rivelerà infatti essere una persona di fiducia degli Schwarzbach, che le hanno promesso il posto di governante del Fürstenhof. Convinto che Nicole sia arrivata a Bichlheim per aiutare Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfer) nella loro guerra contro i Saalfeld, Robert prima proverà ad impedirne l’assunzione e poi inizierà nei confronti della governante una vera e propria guerra…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Nicole aiuta Valentina

Prevenuto nei confronti della Alves, Saalfeld interpreterà dunque ogni comportamento di quest’ultima come un tentativo di danneggiare lui o la sua famiglia, non rendendosi conto che in realtà le sue accuse sono totalmente infondate. Benché legata agli Schwarzbach, Nicole si rivelerà infatti essere una donna estremamente onesta e corretta.

Sarà in questa complessa situazione che Valentina – che ha da poco iniziato a lavorare come cameriera ai piani come parte del suo tirocinio al Fürstenhof – commetterà un grave errore sul lavoro. Ebbene, per proteggere la ragazzina dall’ira di Alexandra, Nicole si assumerà l’intera colpa dell’accaduto! E non ci vorrà molto prima che Robert lo scopra…

Il risultato? Saalfeld inizierà finalmente a rendersi conto di essersi sbagliato sul conto della Alves, finendo così per riavvicinarsi a lei. E da quel momento il loro legame non farà che crescere… Seguici su Instagram.