Tempesta d’amore: Robert conosce Nicole ed è colpo di fulmine! | Anticipazioni italiane

Un nuovo colpo di fulmine è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! A mesi di distanza dalla fine della sua relazione con Lia (Deborah Müller), Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) conoscerà infatti finalmente una donna in grado di fargli battere nuovamente il cuore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert cerca un nuovo amore

Tornato in scena ad anni di distanza dal suo “lieto fine” con Eva (Uta Kargel), Robert sembrava aver ormai trovato l’amore della sua vita. Purtroppo, però, per lui la fiaba si è spezzata. Come sappiamo, il matrimonio con Eva naufragò per colpa di Christoph (Dieter Bach), lasciando Robert col cuore spezzato. E da allora nessun nuovo amore è durato…

Non c’è dunque da stupirsi se – dopo la drammatica esperienza della relazione con Ariane (Viola Wedekind) e la dolorosa fine del suo fidanzamento con Lia – Saalfeld abbia perso fiducia nell’amore. Una situazione che lo accomunerà al suo miglior amico: Michael Niederbühl (Erich Altenkopf). E sarà proprio quest’ultimo a spronare il cuoco a guardare avanti e cercare una nuova compagna…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert stregato da Nicole

Sarà in queste circostanze che Robert farà visita al Caffè Liebling, dove si imbatterà in un’affascinante sconosciuta da cui resterà letteralmente stregato. Oltre a vantare una bellezza esotica folgorante, la donna si dimostrerà essere dotata di grande intelligenza e di un’irresistibile ironia. Prima che Robert possa chiederle il suo nome, però, la bella sconosciuta sparirà…

Disperato, Saalfeld si metterà disperatamente alla ricerca della sua amata, ma sarà il caso a far sì che i loro cammini si incrocino di nuovo: durante una serata in birreria, l’uomo si ritroverà infatti seduto vicino proprio alla donna dei suoi sogni! Anche in questo caso, però, lei se ne andrà senza rivelargli il proprio nome. Un mistero che non durerà a lungo…

L’indomani, Robert si troverà infatti di fronte alla propria amata niente meno che nella hall del Fürstenhof, scoprendo così finalmente l’identità della donna: si tratta di Nicole Alves (Dionne Wudu), la nuova governante dell’hotel! La gioia di Saalfeld, però, durerà poco: la sua amata si rivelerà infatti essere molto vicina ai suoi peggiori nemici…

Sarà questo l’inizio di un’appassionante storia d’amore destinata ad appassionarci per parecchio tempo, coinvolgendo anche altri personaggi. Seguici su Instagram.