Tempesta d’amore: Nicole tradisce Alexandra e diventa un’imprenditrice! | Anticipazioni italiane

La vita di Nicole Alves (Dionne Wudu) sta per cambiare per sempre! A pochi giorni dal suo ingresso in scena, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questo nuovo personaggio dovrà infatti prendere un’importantissima decisione per il proprio futuro… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Nicole ha un sogno

Al momento della presentazione ufficiale di Nicole Alves vi abbiamo anticipato che si trattava di un personaggio legato a filo doppio con la famiglia Schwarzbach. Non a caso è stata proprio Alexandra Saalfeld (Daniela Kiefer) a chiamare la donna al Fürstenhof, offrendole la posizione di governante. Organizzazione e gestione di turni e cameriere non sono però mai stati il grande sogno di Nicole…

Nei prossimi giorni scopriremo infatti che la Alves – che ha una formazione come pasticciera – ha un grande sogno nel cassetto: aprire un locale tutto suo dove vendere le proprie creazioni. Sogno che nei prossimi giorni avrà un’opportunità incredibile di concretizzarsi…

Durante una visita al Caffè Liebling, Nicole scoprirà infatti che Helene (Sabine Werner) è stata incaricata da André (Joachim Lätsch) di vendere le azioni di quest’ultimo del locale. Una notizia che riaccenderà nella Alves la speranza di aver finalmente trovato l’occasione che aspettava da una vita. Ma come fare col suo lavoro al Fürstenhof?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Nicole compra il Caffè Liebling

Ben sapendo di dovere tutto ad Alexandra, Nicole non se la sentirà di tradire la fiducia di quest’ultima e abbandonare la posizione a pochi giorni dall’inizio del suo contratto. Sarà però la Schwarzbach stessa a spingerla involontariamente nella direzione opposta…

Già avvelenata dalla notizia della riabilitazione completa di Leander (Marcel Zuschlag), Alexandra scoprirà che i suoi figli si sono sempre confidati più con Nicole che con lei… e che la situazione non è cambiata!

Il risultato? Invece che riflettere sulle proprie mancanze come madre, la Schwarzbach sfogherà tutta la propria rabbia e frustrazione sulla Alves. E a quel punto quest’ultima non ci penserà due volte: darà le dimissioni come governante del Fürstenhof e acquisterà il Caffè Liebling!

Sarà questo l'inizio di una nuova importantissima fase della vita di Nicole, che si realizzerà professionalmente affrancandosi dagli Schwarzbach. E per lei sarà solo l'inizio di una serie incredibile di sorprese e soddisfazioni…