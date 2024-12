Tempesta d’amore: Robert e Nicole, è guerra tra il Fürstenhof ed il Caffè Liebling! | Anticipazioni italiane

Se pensavate che le ostilità tra Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Nicole Alves (Dionne Wudu) fossero ormai un lontano ricordo, dovrete presto ricredervi. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra questi due amatissimi personaggi scoppierà infatti una vera e propria guerra. E le conseguenze saranno inaspettate per entrambi… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Nicole riconquista Robert e compra il Caffè Liebling

Entrata in scena come persona di fiducia degli Schwarzbach nonché nuova governante del Fürstenhof, Nicole ha subito dovuto fare i conti con i sospetti dei Saalfeld nei suoi confronti… Robert in primis! Temendo che la nuova arrivata finisca per diventare una spia di Alexandra (Daniela Kiefer), il cuoco le ha infatti fin da subito mostrato la propria ostilità. Una situazione che è però velocemente cambiata…

Nel giro di pochi giorni Nicole ha infatti dimostrato di essere una donna onesta ed indipendente, riconquistando la fiducia e la stima di Robert. E, a dimostrazione della sua totale indipendenza dagli Schwarzbach, ha addirittura deciso di lasciare il suo lavoro in hotel, acquistando il Caffé Liebling! E sarà proprio questa nuova sfida professionale a portare la Alves ad un nuovo scontro con Saalfeld…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Nicole e Robert in guerra per lavoro

Come sappiamo, il Caffé Liebling ed il Fürstenhof sono ormai da tempo legati a filo doppio: la piccola pasticceria è infatti fornitore ufficiale dell’hotel di torte e dolci in generale. Una situazione che non cambierà con il subentrare di Nicole alla proprietà… a parte qualche piccolo dettaglio!

In difficoltà economiche, la Alves si vedrà infatti costretta ad aumentare i prezzi, sia della vendita al pubblico, sia per le forniture all’albergo. E, inutile dirlo, Robert non la prenderà bene! Furioso, l’uomo affronterà dunque la sua ex collaboratrice nella speranza di persuaderla a tornare sui suoi passi. Tutto, però, sarà inutile…

Rendendosi conto che Nicole è testarda quanto lui, Robert rescinderà dunque il contratto di fornitura tra il Fürstenhof ed il Caffè Liebling e si cimenterà lui stesso nella creazione dei dessert per il ristorante dell’hotel. Peccato però che l’impresa si rivelerà più ardua del previsto…

Ebbene, per ora vi anticipiamo che proprio questa piccola guerra sarà la miccia che accenderà una bellissima storia d’amore. Continuate a seguire le anticipazioni di Tempesta d’amore per sapere cosa accadrà! Seguici su Instagram.