Tempesta d’amore: Yvonne rifiuta le cure per il tumore e mente a Erik… | Anticipazioni italiane

Accettare una grave diagnosi non è semplice. Sarà questo il caso di Yvonne Klee (Tanja Lanäus), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si scoprirà incapace di affrontare una durissima prova che la vita le ha messo di fronte… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne ha un tumore

Dopo una vita piuttosto tribolata, da ormai qualche mese Yvonne sembra finalmente aver trovato la felicità: non solo ha finalmente un lavoro stabile che le dà da vivere e la gratifica, ma ha anche al proprio fianco un uomo che la ama alla follia. Purtroppo, però, la vita ha in serbo per lei una brutta sorpresa…

Proprio mentre Erik (Sven Waasner) si preparerà a chiederle di sposarlo, Yvonne scoprirà infatti di avere un nodulo al seno. Preoccupatissima, la donna si rivolgerà dunque a Michael (Erich Altenkopf), che le prescriverà degli esami specifici. E purtroppo la diagnosi sarà terribile: la Klee ha il cancro!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne rifiuta le cure

Sconvolta, la donna andrà comprensibilmente in uno stato di shock, ma i medici proveranno a rassicurarla, spiegandole che il suo male può essere ancora curato e raccomandandole di farsi sostenere dalle persone che ama. Se inizialmente Yvonne sembrerà voler seguire i consigli degli esperti, però, poi la situazione cambierà…

Eh sì perché la Klee non solo non troverà il coraggio di raccontare tutto ad Erik, ma entrerà in una condizione di diniego totale, arrivando lei stessa ad ignorare il problema fingendo che non esista. E così, nonostante i ripetuti tentativi di Michael di spronarla a iniziare il prima possibile le cure, Yvonne non si presenterà più ad alcun appuntamento medico e rifiuterà le terapie.

La Klee andrà dunque incontro all'autodistruzione? Per ora vi anticipiamo che questo sarà l'inizio di una lunga e drammatica storyline che ci rivelerà un lato inedito di questo amatissimo personaggio…