Beautiful, anticipazioni 10 gennaio: Hope a Deacon, “Thomas l’ho cercato io!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 10 gennaio 2025

Liam (Scott Clifton) confida a Wyatt (Darin Brooks) di stare rivalutando l’idea che ha sempre avuto di Finn (Tanner Novlan). Il fratello gli chiede se stia ingigantendo l’accaduto solo per avere una scusa per rientrare nella vita di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). In presenza di Brooke (Katherine Kelly Lang), Hope (Annika Noelle) rivela a Deacon (Sean Kanan) di aver baciato Thomas (Matthew Atkinson) a Roma. Il padre inizia ad inveire contro lo stilista, ma la figlia chiarisce di averlo cercato lei e la cosa ha portato alla sua separazione da Liam… Seguici su Instagram.