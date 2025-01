Beautiful, anticipazioni 13 gennaio: Steffy ha ancora fiducia in Finn

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 13 gennaio 2025

Deacon (Sean Kanan) invita Sheila (Kimberlin Brown) alla cautela, convinto che non debba farsi illusioni di avere un posto nella vita di Finn (Tanner Novlan) e Hayes. La Carter, però, è di tutt’altro avviso dopo gli inaspettati momenti di vicinanza con il figlio. Di fronte all’insistenza di Liam (Scott Clifton), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) persiste nell’avere fiducia in Finn, non volendo correre alle conclusioni sul video dell’abbraccio con Sheila prima di averne parlato con il marito. Finn è pronto a passare una giornata con Kelly in spiaggia… Seguici su Instagram.