Beautiful, anticipazioni 14 gennaio: Sheila si lancia in soccorso di Kelly…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 14 gennaio 2025

Liam (Scott Clifton) teme che Finn (Tanner Novlan) abbia inviato segnali fuorvianti a Sheila (Kimberlin Brown) che potrebbe ritenere di avere accesso alla sua vita con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e i bambini. In spiaggia, Sheila osserva di nascosto Finn e Kelly. Il medico si lascia distrarre da una telefonata di lavoro e finisce per dare le spalle alla bambina, che si avvicina incautamente all’oceano. Quando le onde sembrano avere la meglio su Kelly, Sheila si lancia in soccorso… Seguici su Instagram.