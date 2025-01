Beautiful, anticipazioni 16 e 17 gennaio: Finn è grato a Sheila ma…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 16 e venerdì 17 gennaio 2025

Finn è grato a Sheila per aver salvato Kelly e presenta la donna alla bambina come la propria madre. Intanto Steffy insiste con Liam che deve a Finn il beneficio del dubbio per l’abbraccio con Sheila, certa che il marito proteggerà sempre lei e i bambini.

Il ritardo di Finn e Kelly, che dovrebbe passare il resto della giornata con il padre, viene notato da Steffy e Liam, che continuano a dibattere sull'entità del legame tra il medico e Sheila. Finn, pur grato a Sheila, ribadisce che devono mantenere le distanze. La donna è comunque felice perché salvando la vita a Kelly ha mosso un altro passo di redenzione agli occhi di Finn e corre a raccontare tutto a Deacon…