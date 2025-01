Beautiful, anticipazioni 18 gennaio: Steffy è furiosa con Finn!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 18 gennaio 2025

Deacon consiglia a Sheila di non farsi troppe aspettative, perché è assai improbabile che i sentimenti di Steffy nei suoi confronti possano cambiare. La Carter, tuttavia, gioisce del fatto che Finn si sia riferito a lei come sua madre ed è certa che, avendo salvato la vita di Kelly, Steffy dovrà esserle riconoscente.

Liam spiega dispiaciuto a Wyatt che Steffy è intenzionata a dare fiducia al marito, mentre lui non si fida più di Finn. Wyatt cerca di spingere il fratello a far chiarezza con se stesso e le proprie motivazioni: magari non se ne accorge, ma è probabile che stia sfruttando la cosa perché spinto dal desiderio di tornare con l’ex moglie.

Steffy è furiosa con Finn per aver perso di vista Kelly il tempo sufficiente a rischiare che la bimba annegasse ed è ancora più oltraggiata dall’enfasi con cui Finn assegni a Sheila il ruolo di eroina. Steffy sottolinea come la Carter fosse lì perché, sicuramente, lo stesse stalkerando e, rammentando per quanti anni la donna abbia tormentato la sua famiglia, rivela a Finn di sapere che aveva già abbracciato Sheila prima del salvataggio, subito dopo la sua scarcerazione.

Steffy si chiede come possa ora continuare a fidarsi del giudizio di Finn, il quale, interrogandola, scopre che la moglie ha scoperto dell'abbraccio da Liam…