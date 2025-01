Beautiful, anticipazioni 20 gennaio: Steffy si vuole trasferire da Eric, Finn non vuole!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 20 gennaio 2025

Finn pensa che Liam stia manipolando Steffy, sfruttando la situazione per separarli ora che si è lasciato con Hope. Steffy, tuttavia, crede nella buona fede di Liam e nella sua sincera preoccupazione per i bambini e, soprattutto, fa presente che Liam non ha orchestrato l’avvicinamento di Finn con Sheila, che è tutta opera sua. Steffy non riesce più a tollerare che Finn avverta una connessione con la donna che l’ha solo partorito e che non sarà mai in grado di amare.