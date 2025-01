Beautiful, anticipazioni 23 gennaio: Brooke a Hope, “non affrettarti troppo a divorziare!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 23 gennaio 2025

Se Finn (Tanner Novlan) sperava di trovare compassione e supporto in Li (Noemi Matsuda), la madre gli riserva esattamente l’opposto con una dose di pratico realismo: se è disposto a concedere a Sheila (Kimberlin Brown) anche una briciola di empatia e perdono, rischierà di perdere Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che ha fatto benissimo ad andarsene.

Steffy è dispiaciuta per non riuscire a fidarsi più di Finn, mentre Liam (Scott Clifton) le assicura che ha preso la decisione giusta. Brooke (Katherine Kelly Lang), intanto, continua ad esortare Hope (Annika Noelle) a non affrettarsi troppo nel divorzio da Liam, dovrebbe piuttosto provare a salvare il loro matrimonio…