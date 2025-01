Beautiful, anticipazioni 25 gennaio: Finn a Liam, “tu vuoi tornare con Steffy!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 25 gennaio 2025

Steffy spiega a Ridge ed Eric cos’è successo con Finn e il perché si sia trasferita con i bambini a casa del nonno. Intanto R.J. viene informato dal cognato e prende le parti della sorella. Finn, però, gli spiega di come Liam stia cercando di interferire tra lui e Steffy. Di nuovo interrogato da Wyatt, Liam giura di non voler sabotare il matrimonio di Steffy, ma continua ad amarla e sente di doverla proteggere.

In seguito Finn affronta Liam, accusandolo di voler tornare con Steffy ora che il suo matrimonio con Hope è finito. Il rivale, però, ribatte sottolineando le sue colpe nella faccenda Sheila Carter. Finn lo avverte di stare lontano da sua moglie, perché Steffy non commetterebbe più gli errori del passato, ora che sa cosa significa stare con un vero uomo.

Mentre Hope e Brooke vengono informate della decisione di Steffy di mettere distanza tra lei e Finn, quest'ultimo e Liam continuano a dibattere. Il medico è certo che Liam voglia riprendere il suo perverso gioco di tira e molla che tanto ha fatto soffrire Steffy in passato e lo avverte di non provare a minare la sua famiglia. Liam, però, rivendica il diritto di preoccuparsi per l'ex moglie e Kelly, che evidentemente Finn non è in grado di proteggere da Sheila…