Beautiful, anticipazioni 29 gennaio: Finn a Steffy, “sono in grado di proteggerti”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 29 gennaio 2025

Ridge (Thorsten Kaye) interroga Liam (Scott Clifton) sul vero motivo che alimenta il suo istinto di protezione nei confronti di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Kelly: cosa prova per sua figlia? Intanto Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) hanno modo di parlare faccia a faccia della loro situazione: il marito continua ad assicurarle di essere in grado di proteggere lei e i bambini, invitandola a non lasciare che Liam la manipoli…