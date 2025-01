Beautiful, anticipazioni 8 gennaio: Finn a Sheila, “la nostra famiglia è al sicuro”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 8 gennaio 2025

Finn (Tanner Novlan) prova a rassicurare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), preoccupata per la sicurezza della loro famiglia ora che Sheila (Kimberlin Brown) è libera. Intanto Wyatt (Darin Brooks) si chiede se Liam (Scott Clifton) non stia esagerando per quanto visto tra Finn e Sheila in quanto mosso dai suoi sentimenti per Steffy. Hope (Annika Noelle) informa Thomas (Matthew Atkinson) di aver firmato i documenti del divorzio. Brooke (Katherine Kelly Lang) decide di rivelare a Ridge (Thorsten Kaye) che Hope prova dei sentimenti per Thomas e di averli sorpresi a letto insieme…