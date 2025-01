Beautiful, anticipazioni americane: Carter vuole cambiare la Forrester Creations?

Nelle puntate americane di Beautiful, Carter e Hope sono ormai a capo della Forrester Creations, grazie alla firma (ottenuta con l’inganno) da parte di Ridge e Steffy Forrester che assegna all’avvocato il pieno controllo della casa di moda. In teoria la proprietà dovrebbe restare nelle mani di Ridge, Steffy, Eric e Thomas, ma, a quanto pare, non ci sarebbero al momento gli estremi per trascinare la cosa in tribunale sperando di ottenere una sentenza favorevole da parte di un giudice.

Ai Forrester, dunque, non è rimasto altro che disertare la loro stessa azienda, ad eccezione di Zende Dominguez, che ha accettato di tornare ad essere capo stilista della Hope For The Future (reintegrata come primo atto in azienda) solo per fare da spia in territorio nemico per i parenti.

Come vi avevamo già riportato, la nomina di Brooke Logan ad amministratore delegato è stato il secondo passo di Carter, ma la donna, in realtà, ha assunto la carica solo per provare a convincere figlia e avvocato, col tempo, a riconsegnare l’azienda.

La decisione ha creato già ulteriori problemi tra Brooke e Ridge, con il classico fraintendimento da parte dello stilista che, deluso dall’apparente tradimento della Logan, si è rifugiato tra le braccia di Taylor Hayes. Tuttavia, anche se Brooke dovesse riuscire a rivelargli le sue stesse intenzioni, la coppia avrebbe comunque un problema: Ridge incolpa di tutto Hope, mentre Brooke ritiene che la figlia fosse stata ingiustamente licenziata e che lei e Carter meritino comunque un posto in azienda, anche dopo il loro colpo di mano.

I prossimi passi di Carter saranno quelli di realizzare il piano di espansione che renda la Forrester Creations non solo una casa di alta moda, ma anche un brand del lusso in vari campi (progetto che era stato respinto dai Forrester che lo ritenevano azzardato, troppo costoso e che, soprattutto, avrebbe snaturato la vera anima della loro passione per il fashion).

La prima occasione per Carter si è presentata con il possibile affare con Fanny Grayson, interpretata dall’attrice e cantante francese Elsa Esnoult. Il personaggio era già apparso nella soap nel 2023, come vedremo in Italia nei prossimi mesi in occasione di una sfilata della Forrester Creations. Si tratta di un piccolo cross over con la soap opera francese “Les mysteres de l’amour”, che in Francia va in onda sulla stessa rete che trasmette Beautiful. Fanny ha proposto a Carter di entrare in affari realizzando per la Forrester Creations alcuni profumi.

I fan storici di Beautiful ricorderanno che, in realtà, questa non è la prima volta che l’azienda si lancia nel settore cosmetico: nel 2007 i Forrester assunsero la Ashley Abbott di Febbre D’Amore alla Forrester Originals proprio per realizzare una linea di profumi, continuando poi la collaborazione una volta che Eric riacquistò la Forrester Creations da Nick Marone. Quindi il fatto che i Forrester si siano mostrati totalmente contrari all’operazione contraddice la loro stessa storia.

Ma in fondo Eric ha respinto il piano di espansione di Carter sostenendo che sotto di lui l'azienda non è mai stata in debito, quando invece in passato Bill Spencer riuscì a sottrarla proprio acquistando dalla banca il debito che Eric aveva contratto per affrontare un piano di espansione per la realizzazione di una catena di boutique monomarca Forrester. Insomma, gli autori hanno la memoria corta…