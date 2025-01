Beautiful, anticipazioni americane: Daphne Rose dovrà sedurre Carter Walton

Nelle puntate americane di Beautiful, il piano di Steffy Forrester per riprendere il controllo della Forrester Creations è iniziato e, al momento, tutto sembra procedere come previsto. Sebbene Ridge e Eric Forrester sperino di risolvere la questione per vie legali, Steffy ha deciso di prendere in mano le redini della situazione e farla pagare a Carter Walton e Hope Logan, rei di aver fatto firmare ai Forrester, in modo ingannevole, un documento che assegna all’avvocato il controllo operativo sulla casa di moda.

Per la famiglia di stilisti, il duo di usurpatori meriterebbe la prigione, ma dimostrare che il passaggio di potere sia avvenuto in modo illecito è alquanto difficile. Per questo Steffy ha optato per una più subdola operazione segreta che ha previsto vari passaggi. Prima di tutto la permanenza del cugino Zende in azienda: il ragazzo ha infatti accettato di restare capo stilista della Hope For The Future solo per spiare la nuova dirigenza. Tuttavia, ci si chiede: un eventuale successo della linea (che era stata cancellata da Steffy) potrebbe in futuro portarlo a cambiare squadra?

Un altro elemento è stato portare sulla strada di Carter e Hope la famosa Daphne Rose, celebre creatrice di profumi, al punto di essere definita il vero e proprio “naso” del settore. Approfittando dell’intenzione di Carter di espandere il marchio Forrester in un brand del lusso, Daphne si è presentata con la proposta di entrare in affari con la casa di moda per realizzare fragranze esclusive di immettere sul mercato.

Quello che Carter e Hope non immaginano è che la donna risponda alla volontà di Steffy, di cui è storica conoscente e amica e che ha saputo convincerla ad entrare nel suo ambizioso piano. Ancora poco chiaro è come Daphne dovrebbe danneggiare gli affari di Carter, mentre quello che invece è certo è che la donna ha un preciso compito: sedurre l’avvocato!

L’obiettivo, insomma, è chiaro: separare Carter e Hope, la cui storia ha dato il via a tutta la faccenda, anche perché dal punto di vista dei Forrester, è stata la giovane Logan ad alimentare il colpo di mano perpetrato dal loro uomo di fiducia.

Altra parte del piano è stato il ritorno di Steffy alla Forrester Creations: la giovane donna si è presentata in azienda proponendo di essere assunta. Ammettendo di non essere affatto entusiasta di come l’azienda sia stata scippata alla sua famiglia, Steffy ha sostenuto tuttavia di voler dare priorità alla Forrester, di cui è ancora azionista. Insomma, pur di proteggere i propri interessi, lei è disposta a rinunciare all’orgoglio, chinare il capo e rispondere a coloro che comandano.

Dato che Brooke Logan è il nuovo amministratore delegato, Steffy ha proposto di essere nominata presidente, occupando una carica dirigenziale ma subalterna. Sebbene guardinghi nei confronti del cambiamento di rotta della figlia di Ridge, Carter, Hope e Brooke hanno deciso di riprenderla a bordo. Data l’assenza illustre di Ridge e Eric, avere una Forrester di rilievo nella dirigenza sarà importante per restare credibili agli occhi dei clienti e allontanare dicerie sul passaggio di leadership.

Stando alle anticipazioni, dunque, Steffy continuerà a tessere in segreto la sua tela, mentre Daphne cercherà di avvicinarsi a Carter, per affascinarlo e sedurlo. In effetti gli spoiler segnalano che la chimica dei profumi potrebbe diventare per lui una tentazione…

Steffy riuscirà a portare a casa il risultato, oppure il sentimento tra Carter e Hope si rivelerà essere più forte del previsto?