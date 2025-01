Endless Love anticipazioni: Asu riesce a fuggire dalla clinica psichiatrica

Non sarà soltanto il perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) a remare contro Nihan Sezin (Neslihan Atagul) e Kemal Soydere (Burak Ozcivit) nel corso delle puntate finali di Endless Love. A metterci del suo ci penserà anche Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk). Quest’ultima riuscirà, infatti, a fuggire dalla clinica psichiatrica con un piano ben studiato dal fratello…

Endless Love, news: Asu “corteggia” un medico della clinica

Seguendo alla lettera le direttive di Emir, che le farà recapitare delle piccole istruzioni tramite un infermiere che sarà riuscito a corrompere, Asu utilizzerà tutto il suo fascino per ingraziarsi un medico inesperto dell’ospedale.

Pur consapevole di poter incorrere in un licenziamento, il dottore passerà così tantissimo tempo con Asu. Ad esempio, approfitterà di alcune visite pur di starle vicino, fino a quando deciderà di darle ascolto e accetterà di portarla lontano dalla tenuta almeno per un pomeriggio. Un appuntamento che il medico organizzerà nei minimi dettagli e che, per il momento, non rappresenterà un vero e proprio pericolo. Asu tornerà infatti in clinica, perché stando a quanto pensato da Emir la sua fuga dovrà avvenire in un altro giorno.

Endless Love, news: Asu fugge dalla clinica e…

Occhio quindi a tutto quello che succederà quando Emir verrà ferito in uno scontro a fuoco da Hakan (Erhan Alpay). Visto che Kozcuoğlu riuscirà a sfuggire all’arresto, facendo perdere nuovamente le tracce di sé, il commissario riterrà pericoloso per Nihan e Kemal continuare a restare in Turchia. Non a caso, convincerà i due a recarsi all’estero per un certo periodo, con la piccola Deniz, almeno finché non sarà riuscito ad assicurare alla giustizia Emir.

Tuttavia, a poche ore dalla partenza di Nihan e Kemal, Asu uscirà nuovamente col dottore, che la porterà a casa sua. E proprio lì, la Alacahan non esiterà a colpirlo in testa con un oggetto contundente per poi darsi alla fuga. Della suddetta fuga, Hakan verrà informato proprio mentre starà portando Soydere e la sua famiglia all’aeroporto.

Endless Love, spoiler: che cosa ha in mente Emir?

Pur mantenendo la massima allerta, Hakan dirà a Kemal e Nihan che possono stare tranquilli, visto che entro poche ore saranno lontani dalla Turchia con Deniz. Ma le cose andranno davvero così? Occhio perché una talpa all’interno della polizia rischierà di mandare in malora tutto quanto, proprio quando Asu si ricongiungerà a Emir, dolorante per lo sparo ricevuto da Hakan che starà cominciando ad infettarsi.

Insomma, la situazione sarà sempre più esplosiva… nel vero senso della parola! Ma questo lo capirete meglio in uno dei nostri prossimi post… Seguici su Instagram.