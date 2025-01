Grey’s anatomy 21, anticipazioni episodio “Se te ne vai” su Disney+

Da oggi, giovedì 9 gennaio 2025, è disponibile su Disney Plus il settimo, emozionante episodio della ventunesima stagione di Grey’s Anatomy, intitolato Se te ne vai (If You Leave). Un nuovo capitolo che promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo grazie a una combinazione di momenti toccanti e svolte drammatiche, ruotando attorno a due temi centrali: l’addio di un personaggio amatissimo, Levi Schmitt, e un tragico incidente che cambierà per sempre la vita di Mika Yasuda.

Levi, interpretato da Jake Borelli, è uno dei personaggi che più ha saputo conquistare il cuore dei fan nel corso delle stagioni. Introdotto per la prima volta nella premiere della quattordicesima annata, trasmessa nel 2017, era inizialmente previsto come una guest star per uno o due episodi. Tuttavia, il successo riscosso dal personaggio e dalla brillante interpretazione di Borelli ha portato a un ampliamento del suo ruolo, rendendolo parte integrante della serie.

Promosso a membro del cast principale nella sedicesima stagione, Schmitt è noto per essere il primo personaggio maschile apertamente gay di Grey’s Anatomy e il secondo personaggio principale ebreo dopo Cristina Yang. La sua relazione con Nico Kim, il chirurgo ortopedico interpretato da Alex Landi, ha rappresentato un momento significativo nella rappresentazione delle relazioni LGBTQIA+ nello show, ricevendo elogi sia dalla critica che dal pubblico.

La sua uscita di scena, annunciata lo scorso maggio come conseguenza di tagli al budget della produzione, segna un momento commovente per i fan. Se te ne vai è la sua ultima apparizione come membro del cast principale. Il giovane medico lascia il Grey Sloan per unirsi a un prestigioso trial pediatrico a San Antonio, accompagnato da un emozionante montaggio che ripercorre i momenti più significativi della sua evoluzione, da giovane insicuro a chirurgo maturo e capace.

Parallelamente, l’episodio pone al centro della trama un dramma che catapulta Mika Yasuda in una tragedia sconvolgente. Un incidente stradale coinvolge lei e sua sorella Chloe, sopravvissuta al cancro, portando conseguenze devastanti. Gli spettatori assisteranno a un’intensa esplorazione della resilienza di Mika di fronte a una perdita irreparabile, che sconvolgerà non solo la sua vita ma anche quella dei suoi colleghi. Gli eventi di questo episodio metteranno a dura prova Mika e le relazioni che la circondano. Legami esistenti e nuove dinamiche saranno messi in discussione, gettando le basi per sviluppi futuri che promettono di sorprendere il pubblico.

Tra nostalgia, dolore e speranza, Se te ne vai si candida a essere uno degli episodi più intensi della stagione. La scrittura punta a emozionare senza cadere nel melodramma, mantenendo intatta quella capacità unica di Grey's Anatomy di raccontare storie umane autentiche. Con il mid-season finale ormai alle porte, gli spettatori possono aspettarsi ulteriori sorprese e colpi di scena che cambieranno ancora una volta il volto del longevo medical drama di Shonda Rhimes.